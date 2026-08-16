Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Iran và Oman đạt thỏa thuận quan trọng về tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, AFP, First Post)

(GLO)- Ngày 15-8, hãng tin Defa Press dẫn thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Iran và Oman đã thống nhất bản đồ xác định các tuyến di chuyển của tàu thuyền tại Eo biển Hormuz, sau quá trình thương lượng kỹ thuật kéo dài nhiều tuần.

iran-va-oman-dat-thoa-thuan-quan-trong-ve-tuyen-hang-hai-qua-eo-bien-hormuz.png
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, Ảnh: AFP

Tiến trình này được Tehran và Muscat thúc đẩy từ khoảng 3 tháng trước. Trước đó, ngày 18-6, hai nước nằm hai bên Eo biển Hormuz này đã ký bản ghi nhớ về việc xây dựng các tuyến lưu thông an toàn hơn cho tàu thuyền qua khu vực này.

Theo ông Baghaei, trong 3 tuần gần đây, quá trình thương lượng có những chuyển biến tích cực và 2 bên đã thống nhất được bản đồ tuyến hàng hải, dù Tehran cho rằng Mỹ đã tìm cách gây trở ngại.

Việc thống nhất bản đồ chưa khép lại toàn bộ quá trình đàm phán. Iran và Oman còn phải giải quyết một số nội dung, trong đó có việc hoàn thiện tuyên bố chung dự kiến được 2 nước công bố.

Các cuộc trao đổi vì thế sẽ được duy trì cho đến khi những vấn đề còn lại được xử lý và tiến trình chính thức hoàn tất.

Tehran xác định đây là thỏa thuận riêng giữa Iran và Oman, với mục tiêu xây dựng cơ chế giúp tàu thuyền lưu thông an toàn qua Eo biển Hormuz mà không ảnh hưởng đến chủ quyền của hai quốc gia.

Theo ông Baghaei, những điều chỉnh liên quan hoạt động hàng hải không làm thay đổi chủ quyền của Iran và Oman tại tuyến đường biển chiến lược này.

Tuy nhiên, việc đạt đồng thuận về các tuyến lưu thông chưa đồng nghĩa Eo biển Hormuz có thể ngay lập tức khôi phục đầy đủ hoạt động vận tải thương mại và tình hình an ninh trở lại bình thường.

Tehran gắn khả năng này với điều kiện Mỹ chấm dứt những động thái mà Iran coi là bất hợp pháp, cũng như các đe dọa quân sự và việc phong tỏa bằng lực lượng hải quân.

Iran cũng yêu cầu Washington bồi thường cho những hành động mà Tehran cho là vi phạm các cam kết trong 2 tháng qua.

Các cuộc thương lượng giữa Iran và Oman bắt nguồn từ bản ghi nhớ Iran-Mỹ, trong đó Tehran và Muscat được giao xây dựng khuôn khổ mới điều chỉnh hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị bổ sung các biện pháp kinh tế nhằm tăng sức ép đối với Tehran.

Trong cuộc trả lời Fox News ngày 14-8, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ gia tăng mạnh sức ép lên nền kinh tế Iran, đồng thời cho biết ông không quan tâm cuộc chiến có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không.

Đề cập việc phong tỏa các cảng của Iran, ông Trump ví biện pháp này như một “bức tường thép” và cho rằng, Washington nhờ đó đang kiểm soát hiệu quả Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố ông sẽ sớm công bố nơi này là lãnh thổ của Mỹ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald phóng tên lửa SM-3 trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở Thái Bình Dương ngày 25-10-2012. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3

Thế giới

(GLO)- Ngày 14-8, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đạt hai thỏa thuận khung với Boeing và RTX, nhằm tăng năng lực sản xuất các bộ phận cho tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB (SM-3 IB) và SM-3 Block IIA (SM-3 IIA), những thành phần quan trọng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

Thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng nhẹ, hơn 67 triệu người không có việc làm

Khoảng 67 triệu thanh niên trên thế giới không có việc làm

Thế giới

(GLO)- Ngày 11-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong đó mức tăng mạnh được ghi nhận tại các quốc gia có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường việc làm.

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Thế giới

Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt - Hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ II tại Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ ngập úng đô thị, mưa lớn và sạt lở đất do bão Dolphin.

Visa du lịch Mỹ. Ảnh: Istock

Hơn 175.000 visa bị thu hồi, Mỹ siết quy trình kiểm tra ra sao?

Thế giới

(GLO)- Ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 175.000 visa của công dân nước ngoài kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2. Con số này cho thấy, không chỉ người đang xin visa mà cả những người đã nhập cảnh cũng bị chính phủ Mỹ kiểm tra, rà soát gắt gao.

null