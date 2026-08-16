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Thế giới

Ngăn làn sóng vượt biên vào Ceuta, 111 người bị bắt giữ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, Reuters, BBC)

(GLO)- Ngày 16-8, truyền thông quốc tế đưa tin, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ ít nhất 111 người đang tìm cách tiến về Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, sau khi xuất hiện lời kêu gọi tổ chức một đợt vượt biên quy mô lớn trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Maroc, số người bị bắt gồm 109 người di cư từ khu vực hạ Sahara ở châu Phi và hai công dân Maroc. Các trường hợp này bị phát hiện tại Fnideq, thành phố nằm gần Ceuta và những khu vực xung quanh.

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Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trước đó, Maroc đã tăng cường kiểm soát khu vực biên giới sau khi phát hiện trên mạng xã hội các thông điệp không rõ nguồn gốc kêu gọi tập trung vượt biên vào ngày 15-8. Những người tổ chức cũng như tham gia hoạt động này có thể bị truy tố.

Tại khu vực cách biên giới khoảng 3 km, cảnh sát Maroc đã sử dụng hơi cay để giải tán các nhóm người di cư tập trung trên những ngọn đồi. Lực lượng chức năng cũng triển khai các biện pháp ngăn chặn người di cư tìm đường tới miền Bắc Maroc.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng điều động lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại các siêu thị, còn cảnh sát tăng cường tuần tra những tuyến phố chính ở Ceuta.

Hiện, Madrid thiết lập rào chắn trên biển và điều thêm hơn 500 cảnh sát đến đây, nâng tổng số nhân viên an ninh tại Ceuta lên hơn 1.600 người..

Các biện pháp trên được triển khai sau đợt vượt biên ngày 30-7, khi hơn 72.000 người di cư tìm cách vào Ceuta, trong đó ít nhất 96 người thiệt mạng.

Sự việc cũng gây căng thẳng trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) và làm gia tăng các quan điểm chống nhập cư của những đảng cực hữu tại nhiều nước.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết, khoảng 5.000 người di cư vẫn đang ở vùng lãnh thổ này. Tại bãi biển El Trampolin, hàng trăm người phải tránh nắng nóng trong những nơi trú tạm dựng bằng tre.

Theo ông Grande-Marlaska, người nhập cảnh trái phép không được tiếp tục đến phần lãnh thổ Tây Ban Nha ở châu Âu, ở lại Ceuta hoặc hợp thức hóa tình trạng cư trú. Ngoại lệ chỉ áp dụng đối với một số trường hợp đặc biệt dễ bị tổn thương; những người không đủ điều kiện lưu trú sẽ được đưa trở lại Maroc.

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