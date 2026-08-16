Tin thế giới sáng 16-8: Kiev tuyên bố đánh trúng trung tâm sản xuất tên lửa Nga

(GLO)- Kiev tuyên bố đánh trúng trung tâm sản xuất tên lửa Nga; Iran cảnh báo đáp trả kiên quyết bất kỳ hành động phiêu lưu nào ở eo biển Hormuz; Động đất liên tiếp, Chính phủ Indonesia kích hoạt trung tâm ứng phó thảm họa... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-8.

Kiev tuyên bố đánh trúng trung tâm sản xuất tên lửa Nga

Hôm 15-8, Ukraine tuyên bố đã tấn công tầm xa trúng một sân bay quân sự của Nga và trung tâm sản xuất tên lửa mà Kiev nghi ngờ là đóng vai trò hỗ trợ mạng Internet vệ tinh nội địa theo mô hình Starlink của tỉ phú Elon Musk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tên lửa hành trình Flamingo của nước này đã bắn trúng cơ sở tên lửa, cách biên giới khoảng 900 km.

Hình ảnh hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Telegraph

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ra thông báo về các vụ bắn trúng sân bay ở tỉnh Nizhny Novgorod cùng Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress ở tỉnh Samara thuộc Nga. Theo Bộ trên, trung tâm ở Samara sản xuất những dòng tên lửa đẩy dùng để phóng các vệ tinh cho mạng Internet băng thông rộng Rassvet mà Nga đang phát triển tương tự Starlink của SpaceX.

Ukraine đang vận hành mạng Starlink, nhờ đó có lợi thế đáng kể khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) và kết nối liên lạc trên các mặt trận. Trong khi đó, Nga đang phát triển hệ thống thay thế.

Trung tâm Progress còn đóng vai trò quan trọng trong các chương trình không gian từ thời Liên Xô đến Nga, bao gồm hoạt động sản xuất các dòng tên lửa đẩy Soyuz.

Iran cảnh báo đáp trả kiên quyết bất kỳ hành động phiêu lưu nào ở eo biển Hormuz

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran tối 15-8 dẫn phát biểu của ông Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran, cho biết eo biển Hormuz là “một bộ phận không thể tách rời của phạm vi lãnh thổ và biên giới Iran”, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động “phiêu lưu” nào tại tuyến đường thủy này cũng sẽ vấp phải sự đáp trả kiên quyết.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Mohseni-Eje'i bác bỏ, gọi những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump là vô căn cứ, đồng thời khẳng định Iran là bên có chủ quyền hợp pháp đối với tuyến đường thủy chiến lược này, căn cứ theo luật pháp quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền quốc gia.

Chánh án Iran nhấn mạnh: “Điều mà những tàu sân bay trị giá hàng tỷ USD không thể đạt được thì cũng sẽ không thể đạt được chỉ bằng vài dòng tweet và những bài phát biểu”.

Theo Mehr, tuyên bố này nhằm bác bỏ những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến eo biển Hormuz.

Israel tấn công vào miền Nam Liban, 11 người thiệt mạng

Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc tấn công của Israel ngày 15-8 tại miền Nam nước này đã khiến 11 người thiệt mạng. Đây là một trong những cuộc tấn công gây thương vong nặng nề nhất, kể từ khi Liban, Israel và Mỹ ký kết thỏa thuận khung 3 bên vào tháng 6-2026.

Theo Bộ Y tế Liban, cuộc tấn công của Israel tại ngôi làng Ansar ở miền Nam nước này, đã khiến 7 người trong một gia đình thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 2 phụ nữ. Một cuộc tấn công khác của Israel tại thị trấn Deir Al-Zahrani khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Khói bốc lên tại Tyre, Lebanon sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Các cuộc tấn công diễn ra khi Israel và Liban dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ 8 do Mỹ làm trung gian vào đầu tháng 9 tới.

Văn phòng Tổng thống Liban ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công liên tục của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế và thỏa thuận khung 3 bên, cho rằng “những vi phạm này là một thông điệp rõ ràng về tiến trình đàm phán”.

Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết, ngôi nhà tại làng Ansar không phải là cơ sở hạ tầng quân sự và phụ nữ, trẻ em bị giết hại không phải là mục tiêu quân sự, kêu gọi Israel ngừng sự leo thang “cực kỳ nguy hiểm” này.

Trong khi lực lượng Hezbollah tuyên bố Israel sẽ bị đáp trả, đồng thời tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel.

Động đất liên tiếp, Chính phủ Indonesia kích hoạt trung tâm ứng phó thảm họa

Chính phủ Indonesia đã kích hoạt các trung tâm chỉ huy ứng phó thảm họa quốc gia, ưu tiên sơ tán các nạn nhân bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở tỉnh đông Nusa Tenggara sáng 15-8, khiến 38 người thiệt mạng và nhiều người khác còn mất tích.

Máy bay vận chuyển 50.000 gói viện trợ của Tổng thống cho người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Đông Nusa Tenggara. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia

Trong khi đó, Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố, chính phủ cam kết hành động nhanh chóng để giải quyết tác động của trận động đất, chỉ thị gửi viện trợ tổng thống ngay lập tức dưới hình thức 50 nghìn gói thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, cử một số quan chức chính phủ đến các khu vực động đất, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo các cộng đồng bị ảnh hưởng kịp thời nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Nhân viên cứu nạn kiểm tra tòa nhà bị hư hại do động đất. Ảnh: AP

Ông Suharyanto cũng cho biết, lực lượng phối hợp gồm Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia, Lực lượng quân đội và Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã được huy động, tiến hành các hoạt động tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong các tòa nhà.

Bộ Công trình Công cộng sẽ điều động nhân lực và thiết bị hạng nặng để mở lại các tuyến đường giao thông bị sạt lở. Các trang thiết bị liên lạc dự phòng, như vệ tinh Starlink, cũng được chuẩn bị để đẩy nhanh quá trình khôi phục.

Tính đến 15 giờ chiều 15-8, trận động đất 7,7 độ đã khiến 38 người thiệt mạng, nhiều người còn mất tích. Ngoài ra, hơn 2 nghìn người đã tự sơ tán an toàn. Đáng chú ý, Cơ quan khí tượng Indonesia thông báo trận động đất thứ hai trong ngày, mạnh 6,4 độ mới xảy ra ở Bắc Sumatra.

Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Thời tiết cực đoan ở châu Âu đã khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân Paks - đơn vị cung cấp hơn 1/3 điện năng cho cả nước. Ngày 15-8, giới chức Hungary đã cho đánh chìm hai sà lan để nâng mực nước, giúp nhà máy điện Paks có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Việc đánh chìm bắt đầu vào sáng ngày 15-8 và mực nước tại nhà máy đã tăng thêm 1cm.

Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary, phía trước là sông Danube đã trơ một phần đáy. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Magyar cho biết, mực nước hiện tại gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary thấp hơn mức bình thường 122cm và dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới 132cm vào đầu tuần tới, điều này sẽ buộc một trong hai tua bin của nhà máy này phải ngừng hoạt động.

Các nhà máy điện hạt nhân trên khắp châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và nhiệt độ tăng cao trong mùa hè này. Romania đã phải đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân vào đầu tuần này do mực nước sông Danube xuống thấp quá mức cho phép.