OPEC+ trước quyết định sản lượng tháng 10: Giá dầu đứng trước những hướng đi nào?

(GLO)- Ngày 6-9, 7 nước thành viên OPEC+ họp để xem xét chính sách sản lượng tháng 10, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung qua Eo biển Hormuz.

Bảy nước thành viên OPEC tham gia cuộc họp gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman.

Đây là nhóm đã thực hiện các đợt điều chỉnh sản lượng tự nguyện và duy trì các cuộc họp hằng tháng, để đánh giá diễn biến thị trường.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. Ảnh: globalenergyprize.org/TTXVN

Trước đó, tại cuộc họp ngày 2-8, các nước thống nhất tăng hạn ngạch sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 9.

Theo OPEC, quyết định này là bước tiếp theo trong quá trình điều chỉnh phần cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố từ tháng 4-2023.

Nhiều khả năng OPEC+ sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng hiện hành đối với tháng 10. Nhóm cũng đang chuyển trọng tâm sang việc xác định các mức sản lượng cơ sở cho năm 2027.

Thị trường dầu mỏ hiện chịu tác động đáng kể từ tình hình Trung Đông. Ngày 5-9, giá dầu Brent tăng lên 96,28 USD/thùng, sau khi Mỹ và Iran xảy ra giao tranh tại vùng biển gần Iran, làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Trước đó, trong phiên kết thúc ngày 4-9, giá dầu Brent tăng 7,6% trong tuần, lên 96,28 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng gần 10%, lên 91,48 USD/thùng.

Theo Reuters, những lo ngại về nguồn cung xuất phát từ xung đột tại Trung Đông và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga.

Một yếu tố khác là hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz. Theo dữ liệu từ Kpler, ngày 4-9 chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua tuyến đường này trong ngày, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 15 tàu trong 10 ngày trước đó.

Trong bối cảnh này, thị trường dầu mỏ có thể tiếp tục biến động theo ba hướng chính.

Thứ nhất, giá dầu có thể duy trì ở mức cao nếu gián đoạn nguồn cung tiếp diễn. Việc lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz giảm mạnh và căng thẳng quân sự tại khu vực tiếp tục gia tăng đang tạo sức ép đối với nguồn cung dầu quốc tế.

Thứ hai, áp lực giá có thể giảm nếu hoạt động vận chuyển và nguồn cung được cải thiện.

Reuters đưa tin, xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 8 đã tăng lên khoảng 2 triệu thùng/ngày và các chuyến hàng trong tháng 9 được dự báo tiếp tục tăng.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung thực tế vẫn là yếu tố quan trọng đối với thị trường bên cạnh các yếu tố địa chính trị.

Thứ ba, giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh nếu xung đột leo thang. Các diễn biến quân sự mới tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Eo biển Hormuz và các cơ sở xuất khẩu dầu của Iran, đang được thị trường theo dõi sát.

Vì vậy, quyết định của 7 nước OPEC+ tại cuộc họp ngày 6-9 được thị trường đặc biệt quan tâm.

Theo OPEC, các nước sẽ tiếp tục đánh giá điều kiện thị trường và có thể điều chỉnh sản lượng phù hợp với diễn biến thực tế.