Tin thế giới tối 14-11: Mỹ dỡ lệnh tạm dừng cất cánh, hàng không đối mặt nguy cơ chậm chuyến

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ dỡ lệnh tạm dừng cất cánh, hàng không đối mặt nguy cơ chậm chuyến; Đức mở rộng quyền hạn các cơ quan tình báo; Nga bác bỏ thông tin yêu cầu Phần Lan rời NATO; tàu du lịch chở hơn 130 người lật sau va chạm với tàu dầu tại Mỹ...

Mỹ dỡ lệnh tạm dừng cất cánh, hàng không đối mặt nguy cơ chậm chuyến

Ngày 13-11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng các chuyến bay cất cánh tại các sân bay trên toàn quốc, sau nhiều giờ gián đoạn do sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, tình trạng chậm, hủy chuyến vẫn có thể tiếp diễn khi các hãng hàng không khôi phục lịch trình.

Hành khách ngồi trên sàn nhà trong lúc chờ lấy hành lý giữa tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến tại sân bay LaGuardia, thành phố New York, Mỹ ngày 13-11. Ảnh: AFP

Sự cố xảy ra tại hệ thống thông tin liên lạc của 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực, vốn đảm nhiệm điều phối máy bay giữa các sân bay. Để bảo đảm an toàn, FAA đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất cánh. Các máy bay đang trên không không phải hạ cánh khẩn cấp.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy thông báo hoạt động hàng không được phép nối lại sau khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ, đồng thời cho rằng sự cố liên quan đến hệ thống thiết bị đã cũ. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin khẳng định sự việc không bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng và không liên quan đến tình trạng gián đoạn trên diện rộng của Microsoft.

Trước đó, ít nhất 827 chuyến bay phải chuyển hướng hoặc quay lại sân bay xuất phát. Khoảng 11.000 chuyến bay, phục vụ hơn 1,5 triệu hành khách, dự kiến cất cánh từ các sân bay Mỹ sau 16 giờ ngày 13-11 theo giờ địa phương, làm gia tăng nguy cơ chậm, hủy chuyến.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hàng không quốc tế. Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mexico (AFAC) thông báo tạm dừng các chuyến bay dự kiến khởi hành từ Mexico đến Mỹ theo yêu cầu của nhà chức trách hàng không Mỹ. Hai hãng Volaris và Aeroméxico cũng cảnh báo nguy cơ chậm, hủy chuyến trên các đường bay đến và đi từ Mỹ.

Sự việc tiếp tục làm dấy lên quan ngại về tình trạng lạc hậu của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ. Chính phủ nước này đang triển khai kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng hàng không, song vẫn cần thêm nguồn lực đầu tư. Trong thời gian khôi phục hoạt động, các hãng hàng không cần bố trí lại máy bay, phi hành đoàn và lịch khai thác; hành khách được khuyến cáo theo dõi thông báo của hãng trước khi đến sân bay.

Đây là lần thứ ba trong thế kỷ 21 Mỹ đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh trên phạm vi toàn quốc. Hai lần trước diễn ra sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 và sự cố hệ thống thông báo tin tức hàng không dành cho phi công vào tháng 1-2023.

Quốc hội Đức thông qua luật mở rộng quyền hạn tình báo

Ngày 13-11, Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) thông qua các sửa đổi luật nhằm mở rộng quyền hạn của hai cơ quan tình báo chủ chốt là Cơ quan Tình báo Liên bang (BND) và Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BfV). Dự luật nhận được 309 phiếu thuận, 190 phiếu chống và 71 phiếu trắng.

Lá cờ của Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) tung bay trước trụ sở tại Berlin. Ảnh: Global Look Press/VNN

Theo quy định mới, BfV, cơ quan phụ trách an ninh nội địa, được tăng cường khả năng thu thập thông tin, giám sát các đối tượng tình nghi và bổ sung một số quyền can thiệp trực tiếp. Trong những trường hợp được pháp luật cho phép, cơ quan này có thể bí mật đột nhập nhà riêng, đồng thời thực hiện một số biện pháp liên quan đến chất nổ và vũ khí.

Trong khi đó, BND, cơ quan phụ trách tình báo đối ngoại, được trao thêm quyền can thiệp về kỹ thuật và nghiệp vụ, trong đó có khả năng vô hiệu hóa các máy chủ ở nước ngoài thuộc những nhóm tin tặc được chính phủ bảo trợ.

Chính phủ Đức cho rằng việc mở rộng quyền hạn sẽ giúp các cơ quan tình báo ứng phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa ngày càng phức tạp từ các cơ quan tình báo nước ngoài và các lực lượng liên quan. Cải cách cũng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn tin do các cơ quan tình báo nước ngoài, kể cả các nước đồng minh, cung cấp.

Tuy nhiên, các đảng đối lập cảnh báo những thay đổi này có thể làm suy yếu, thậm chí xóa nhòa ranh giới giữa hoạt động của cảnh sát và cơ quan tình báo. Đây là nguyên tắc đặc biệt nhạy cảm trong hệ thống pháp luật Đức, gắn với những bài học lịch sử dưới chế độ Đức Quốc xã và bộ máy mật vụ tại Đông Đức thời Chiến tranh Lạnh.

Việc mở rộng quyền can thiệp của các cơ quan tình báo vì vậy đang làm dấy lên tranh luận về sự cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

Điện Kremlin phủ nhận yêu cầu Phần Lan rời NATO

Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Nga đưa ra yêu cầu Phần Lan rời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi trong tuần này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/VNN

Theo hãng tin TASS, ngày 13-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định vấn đề Phần Lan rút khỏi NATO không được đề cập trong các cuộc đàm phán. Ông cho biết không có yêu cầu nào như vậy được đưa ra.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng nói ông không nắm được thông tin về đề xuất được cho là của Nga. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen đồng thời bác bỏ việc Moscow có tiếng nói trong quyết định về tư cách thành viên NATO của nước này.

Trước đó, tờ Bild của Đức đưa tin các nhà đàm phán Nga đã đưa ra một số điều kiện trong cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi, trong đó có yêu cầu Phần Lan rời NATO, ngăn liên minh này thiết lập căn cứ quân sự tại Estonia, Latvia và Lithuania, đồng thời yêu cầu Ukraine không tham gia các liên minh quân sự.

Theo nội dung được Bild đăng tải, phía Nga còn đề cập việc phi quân sự hóa các cảng Odessa và Mykolaiv của Ukraine. Đổi lại, Nga sẽ rút vũ khí hạt nhân khỏi Belarus và không triển khai tên lửa tầm trung tại quốc gia này.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hồi cuối tháng 10 vấp phải một số chỉ trích từ châu Âu sau cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Stubb sau đó giải thích rằng việc lắng nghe quan điểm của lãnh đạo Điện Kremlin là rất quan trọng trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tàu du lịch chở hơn 130 người lật ngang sau cú đâm liên tiếp của tàu dầu ở Mỹ

Một tàu du lịch chở hơn 130 người bị lật ngang sau khi va chạm với tàu chở dầu tại cảng New Orleans (Mỹ) ngày 13-11. Vụ việc khiến 32 hành khách phải nhập viện, song không có trường hợp nào nguy kịch.

Sự cố xảy ra khi tàu chở dầu Atlantic Asphalt mất lái, đâm vào thân tàu du lịch American Heritage thuộc Công ty American Cruise Lines, đang neo đậu tại cảng New Orleans trên sông Mississippi.

Tàu American Heritage bị lật sau khi bị tàu dầu đâm ở cảng New Orleans, bang Louisiana, ngày 13-11. Ảnh: AP/VNE

Hình ảnh từ video của CNN cho thấy tàu du lịch nghiêng hẳn sang một bên và chìm một phần xuống nước. Nhiều hành khách mặc áo phao nổi gần hiện trường trong quá trình sơ tán.

Thị trưởng New Orleans Helena Moreno cho biết 32 hành khách được đưa đến bệnh viện, không có trường hợp nào nguy kịch. Bà khẳng định toàn bộ người trên tàu đều an toàn sau vụ va chạm và gọi đây là "phép màu trên sông Mississippi".

Theo NBC, tàu American Heritage chở hơn 130 hành khách, đã neo tại cảng khoảng 2 giờ trước khi xảy ra sự cố để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn kéo dài 7 ngày đến bang Mississippi.

Thị trưởng Moreno cho hay tàu du lịch bắt đầu chìm và lật ngang trong lúc hành khách sơ tán. Nhà chức trách đã huy động toàn bộ lực lượng để triển khai công tác cứu hộ.

Kể lại sự việc, hành khách Rhonda Akers cho biết tàu chở dầu tiếp tục đâm vào tàu du lịch lần thứ hai sau cú va chạm đầu tiên, khiến tàu bị lật. Bà cùng nhiều người phải bò qua lan can để tự cứu mình. Chồng bà bị chấn thương ở đầu và phải nhập viện.

Sau tai nạn, đoạn sông dài gần 5 km bị phong tỏa để lực lượng chức năng đánh giá tình hình. Tuần duyên Mỹ cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc. Một quan chức Tuần duyên Mỹ cho biết các lực lượng đang nỗ lực sớm khôi phục hoạt động tuyến đường thủy này.

Theo hồ sơ công khai, tàu chở dầu Atlantic Asphalt đăng ký tại quần đảo Marshall.

Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn Tuần duyên Mỹ, lực lượng hành pháp và đội ngũ cứu hộ vì ứng phó kịp thời. Trên mạng xã hội Truth Social tối 13-11, ông bày tỏ bất ngờ khi không có người thiệt mạng trong vụ va chạm nghiêm trọng, đồng thời cảm ơn Thống đốc Louisiana Jeff Landry.