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Thế giới

Hàng không Mỹ nối lại hoạt động sau sự cố, hàng nghìn chuyến bay vẫn bị gián đoạn

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, VnE, AP)

(GLO)- Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc sau hơn 4 giờ áp dụng vào ngày 13-11, cho phép các chuyến bay hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sự cố liên lạc kiểm soát không lưu vẫn khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy, chậm hoặc chuyển hướng.

Theo đó, FAA dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh vào tối 13-11 (giờ địa phương), sau khi sự cố liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu khu vực khiến cơ quan này phải đình chỉ hoạt động khởi hành trên toàn nước Mỹ.

Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn, trong khi các kỹ thuật viên tiến hành khắc phục và điều tra nguyên nhân.

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Một máy bay trên đường băng sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng bay trên toàn quốc do các tình huống bất thường và vì lý do an toàn. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố liên quan đến hệ thống liên lạc kiểm soát không lưu, ảnh hưởng đến khả năng điều phối máy bay giữa các sân bay.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin nhận định hệ thống bị quá tải do sự kết hợp giữa công nghệ mới và hạ tầng cũ. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Cơ quan chức năng Mỹ cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ 1 cuộc tấn công mạng hoặc hành động phá hoại có chủ đích.

Theo FAA, toàn bộ máy bay đang hoạt động trên không đã được xác định và bảo đảm hạ cánh an toàn.

Ước tính, ít nhất 600 chuyến bay phải chuyển hướng trong thời gian đình chỉ. Số liệu lúc 17 giờ 50 phút ngày 13-11 (giờ miền Đông nước Mỹ) ghi nhận 496 chuyến quay trở lại sân bay xuất phát và 104 chuyến hạ cánh tại sân bay khác.

Trong khi đó, khoảng 11.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 1,5 triệu hành khách, dự kiến khởi hành tại Mỹ sau 16 giờ cùng ngày.

Dữ liệu của FlightAware được hãng tin ABC News cập nhật lúc 18 giờ 4 phút cho thấy 1.913 chuyến bay bị hủy và 10.494 chuyến bị chậm.

Đến tối cùng ngày, số chuyến bị hủy tiếp tục tăng, lên gần 5.000 chuyến theo cập nhật của ABC News.

Dù lệnh đình chỉ đã được dỡ bỏ, các hãng hàng không vẫn phải điều chỉnh lịch khai thác, do máy bay và tổ bay bị xáo trộn vị trí.

Hãng hàng không JetBlue thông báo hủy các chuyến bay nội địa còn lại trong tối 13-11 và dự báo tình trạng gián đoạn tiếp tục sang ngày hôm sau. Air Canada cũng tạm ngừng các chuyến bay đến và đi Mỹ trong tối cùng ngày.

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