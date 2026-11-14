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Thế giới

Mỹ đình chỉ các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc do sự cố kiểm soát không lưu

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VOV, Dân Trí, AP)

(GLO)- Ngày 13-11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu tạm dừng toàn bộ chuyến bay khởi hành tại nước này, sau khi xảy ra sự cố liên lạc tại nhiều trung tâm kiểm soát không lưu.

Theo đó, FAA ban hành lệnh dừng cất cánh trên phạm vi toàn quốc với lý do bảo đảm an toàn hàng không sau khi ghi nhận các vấn đề nghiêm trọng về liên lạc trong hệ thống kiểm soát không lưu.

Theo Reuters, sự cố khiến hoạt động điều phối máy bay bị gián đoạn, buộc cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngừng khởi hành trên diện rộng, khiến hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng.

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Một góc sân bay Ronald Reagan ở Washington. Ảnh: VOV

Lệnh đình chỉ áp dụng đối với các chuyến bay chuẩn bị cất cánh tại Mỹ. Những máy bay đang hoạt động trên không vẫn được phép tiếp tục hành trình và hạ cánh.

Các chuyến bay quốc tế đến Mỹ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể, tùy tình hình thực tế.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết, các kỹ thuật viên FAA đang điều tra sự cố và tìm cách khôi phục hệ thống liên lạc.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin nhận định những thông tin ban đầu cho thấy đây là sự cố viễn thông, chưa có dấu hiệu xác nhận một cuộc tấn công có chủ đích.

Theo dữ liệu được Reuters dẫn từ Công ty cung cấp dữ liệu theo dõi máy bay FlightAware, khoảng 7.000 chuyến bay tại Mỹ bị chậm hoặc hủy trong ngày 13-11.

Đây là lần thứ hai Mỹ áp dụng biện pháp dừng toàn bộ chuyến bay khởi hành trên phạm vi quốc gia kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Lần gần nhất diễn ra vào tháng 1-2023, khi sự cố hệ thống thông báo an toàn hàng không NOTAM khiến FAA phải tạm dừng các chuyến bay khởi hành trong khoảng 90 phút.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua 12,5 tỷ USD để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu. Ngày 13-11, chính quyền tiếp tục đề nghị Quốc hội bổ sung 30,1 tỷ USD nhằm giải quyết những vấn đề khác trong hạ tầng hàng không.

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