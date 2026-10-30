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Thế giới

Israel siết kiểm soát an ninh hàng không sau sự cố Flydubai

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, THX, the Times of Israel)

(GLO)- Ngày 29-10, Israel ban hành quy định mới, yêu cầu tất cả các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến và đi từ nước này cung cấp thông tin phi hành đoàn trước ít nhất 48 giờ, sau khi xảy ra vụ cơ phó hãng Flydubai tấn công cơ trưởng, tìm cách chiếm quyền điều khiển máy bay.

Ngày 29-10, Trung tâm Phân tích dữ liệu hành khách quốc gia (Malan), thuộc Cơ quan Thuế Israel, công bố các yêu cầu mới về cung cấp thông tin phi hành đoàn đối với tất cả các hãng hàng không trong và ngoài nước khai thác chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Ben Gurion.

Theo quy định, các hãng hàng không phải gửi danh sách phi hành đoàn ban đầu ít nhất 48 giờ trước thời điểm khởi hành dự kiến.

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Một chiếc máy bay của Flydubai chuẩn bị hạ cánh xuống Israel ngày 30-9. Ảnh: Reuters

Mọi thay đổi về nhân sự phải được cập nhật trong quá trình làm thủ tục và gửi đến cơ quan chức năng chậm nhất 2 giờ trước giờ cất cánh. Danh sách cuối cùng, đầy đủ và chính xác phải được cung cấp tại thời điểm máy bay khởi hành.

Đối với các hãng hàng không nước ngoài và những hãng hàng không Israel sử dụng máy bay đăng ký ở nước ngoài, quy định còn yêu cầu khai báo trực tuyến thông tin về phi công, tiếp viên và hành khách trước 48 giờ.

Các dữ liệu này sẽ được Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel kiểm tra, làm cơ sở xem xét việc cho phép lên máy bay đối với những người đến, rời khỏi hoặc quá cảnh qua Israel.

Trước đó, đầu tháng 10, Bộ Giao thông Israel đã thông báo hạn chế thành viên phi hành đoàn mang quốc tịch các nước không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel tham gia khai thác hoặc có mặt trên các chuyến bay đến và đi từ nước này.

Quy định áp dụng cả với người mang hai quốc tịch. Thông báo được gửi đến các hãng hàng không nước ngoài, trong đó có những hãng của Mỹ.

Các biện pháp trên được đưa ra sau sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai ngày 30-9.

Chiếc Boeing 737 MAX khởi hành từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến Tel Aviv (Israel) đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk của Saudi Arabia sau khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái.

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