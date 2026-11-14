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Thế giới

Mỹ, Trung Quốc, Nga chuẩn bị thượng đỉnh ba bên về vũ khí hạt nhân

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Vietnam+, TTO, Reuters)

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau vào ngày 19-11 bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Cuộc gặp hướng tới thúc đẩy đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Ngày 13-11, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ gặp lãnh đạo Trung Quốc và Nga trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

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Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RBC-Ukraine

Theo hãng tin AP, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 19-11 tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo 3 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới cùng tham gia 1 Hội nghị thượng đỉnh 3 bên.

Kiểm soát vũ khí hạt nhân được xác định là nội dung trọng tâm của cuộc trao đổi. Tổng thống Trump mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận mới nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân, có sự tham gia của cả Trung Quốc và Nga.

Tuy nhiên, 1 quan chức Mỹ cho biết Washington không kỳ vọng cuộc gặp lần này tạo ra thỏa thuận cụ thể, mà chủ yếu mở đầu cho quá trình đối thoại.

Theo AP, Hiệp ước New START giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2-2026, khiến 2 nước không còn chịu sự ràng buộc của khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược song phương này.

Washington muốn xây dựng cơ chế mới có sự tham gia của Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc chưa thể hiện nhiều thiện chí đối với đề xuất trên.

Sự khác biệt về quy mô kho vũ khí cũng là trở ngại đáng kể. Theo ước tính được AP dẫn, Trung Quốc sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ và Nga mỗi nước có hơn 5.000 đầu đạn.

Bắc Kinh cho rằng 2 cường quốc có kho vũ khí lớn hơn cần cắt giảm đáng kể trước khi Trung Quốc tham gia đàm phán.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 3 nước còn nhiều bất đồng, liên quan đến cạnh tranh chiến lược, các cuộc xung đột quốc tế và vấn đề thương mại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại về khả năng các cường quốc thảo luận giải pháp cho Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Giới quan sát nhận định cuộc gặp có thể mang ý nghĩa ngoại giao và biểu tượng đáng kể, giúp các bên duy trì đối thoại trực tiếp.

Tuy nhiên, những khác biệt về lợi ích và lập trường khiến khả năng đạt được bước đột phá trong các vấn đề an ninh quốc tế vẫn còn hạn chế.

Hội nghị cấp cao APEC 2026 diễn ra tại Thâm Quyến trong 2 ngày 18-19/11, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

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