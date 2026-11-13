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Thế giới

APEC 2026 quy tụ 21 nền kinh tế, Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận vai trò chủ nhà

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Vietnam+, baochinhphu, Reuters)

(GLO)- Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) trong 2 ngày 18 và 19-11, quy tụ đại diện 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga và Việt Nam.

Sự kiện được chú ý khi nhiều lãnh đạo hàng đầu thế giới dự kiến tham dự, đồng thời Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào năm 1989 tại Australia, nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng trưởng và hợp tác kinh tế giữa các nền kinh tế trong khu vực.

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Đường phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được trang hoàng với các biểu tượng APEC 2026. Ảnh: VCG/daibieunhandan.vn

Hiện Diễn đàn có 21 thành viên, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Canada, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Mexico, Chile, Peru, New Zealand, Brunei, Papua New Guinea, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Theo số liệu, các nền kinh tế APEC chiếm khoảng 37% dân số, 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu, cho thấy vai trò đáng kể của diễn đàn đối với kinh tế thế giới.

APEC hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, cam kết tự nguyện và không có tính ràng buộc pháp lý.

Trung Quốc đăng cai APEC 2026 với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, tập trung vào 3 ưu tiên: mở cửa, đổi mới và hợp tác.

Hội nghị tại Thâm Quyến dự kiến có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên khác.

Các vấn đề thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng và quan hệ giữa các nền kinh tế lớn được dự báo thu hút sự quan tâm.

Việt Nam gia nhập APEC ngày 15-11-1998 và đã 2 lần đăng cai Hội nghị cấp cao vào năm 2006 và 2017.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11, đồng thời tiến hành các hoạt động song phương.

Tại hội nghị, Việt Nam dự kiến tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. Việc đăng cai diễn đàn tiếp tục tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực.

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