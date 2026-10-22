Đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027 tại Quy Nhơn vào tháng 12 tới, sáng 22-10, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 đã làm việc với UBND tỉnh.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Để chuẩn bị cho Hội nghị ISOM - APEC 2027, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về cơ sở vật chất, hạ tầng, lễ tân, an ninh, y tế và tổ chức các chương trình tham quan, quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Về giao thông, Sở Xây dựng đã lựa chọn 2 vị trí bãi đỗ xe ở phía Bắc và phía Nam Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), phục vụ khoảng 80 xe buýt điện loại 30 chỗ đưa đón đại biểu.

Việc lắp đặt trụ sạc xe điện được phối hợp triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-11-2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại Trung tâm hội nghị tỉnh, các đơn vị đang chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung màn hình LED, hệ thống chiếu sáng và các trang thiết bị cần thiết.

Các gian hàng OCOP, khu trình diễn nghề truyền thống và quầy cà phê phục vụ đại biểu cũng được lên kế hoạch. Công tác chỉnh trang các điểm tham quan như Khu di tích Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, tháp Bánh Ít, Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn và Tiểu chủng viện Làng Sông đang được triển khai.

Tại Cảng Hàng không Phù Cát, các hạng mục bố trí lối đi riêng, phòng VIP, biển chào mừng đa ngôn ngữ và nâng cấp nhà vệ sinh cũng được quan tâm thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định quyết tâm của Gia Lai trong việc tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Hội nghị ISOM - APEC 2027. Ảnh: Hoàng Vũ

Song song với đó, ngành Y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe; lực lượng Công an phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức hội nghị, khách sạn và sân bay.

Các tuyến tham quan dự kiến được xây dựng nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc sắc của địa phương, gồm: Quy Nhơn - Bảo tàng Quang Trung với chủ đề “Hào khí Tây Sơn”; tuyến Tiểu chủng viện Làng Sông - Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn - tháp Bánh Ít; tuyến Mũi Tấn - Kỳ Co - Eo Gió.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác chuẩn bị Hội nghị ISOM - APEC 2027 được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn.

Đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Ảnh: Hoàng Vũ

Trước đó, đoàn công tác Ban Thư ký và các tiểu ban APEC 2027 cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm hội nghị tỉnh - địa điểm dự kiến tổ chức sự kiện, để đánh giá tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ hội nghị.