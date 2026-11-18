(GLO)- Sáng 18-11, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan thuộc Đảng ủy và UBND xã.

Lãnh đạo xã Ia Krái trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Phạm Ngọc

Theo các quyết định được công bố, đồng chí Trương Thị Tình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã.

Đồng chí Phạm Thị Tú - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã. Đồng chí Bùi Ngọc Tuyên - chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Lành chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí đề nghị các cán bộ trên cương vị mới phát huy năng lực, kinh nghiệm, sớm nắm bắt công việc, chủ động tham mưu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn các chức danh trên góp phần nâng cao chất lượng tham mưu về công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nông nghiệp và hạ tầng. Qua đó, xã Ia Krái tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.