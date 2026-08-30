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Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 30-8, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 28 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Krái.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Ia Krái công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu 30, 35, 45 và 60 năm tuổi Đảng cho 28 đảng viên và truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

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Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Ảnh: N.T

Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thị Lành ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình công tác, xây dựng tổ chức Đảng và địa phương. Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; là tấm gương để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

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Bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu cho các Đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: N.T

Đại diện các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng và khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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