Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 29-8, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2026) cho các đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Cùng tham dự có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (bên phải) gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Phan Ngọc Bích (SN 1926) ở tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã đến nhà riêng tại tổ dân phố 6 (phường Quy Nhơn) để trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Ngọc Bích (SN 1926).

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã tới tổ dân phố 5 (phường Quy Nhơn) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Thị Cạnh (SN 1931).

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (thứ 2 từ phải sang) và đồng chí Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên lão thành Phan Ngọc Bích và gia đình. Ảnh: N.H

Trong không khí trang trọng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận cao quý đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Đó là chặng đường cách mạng gắn bó trọn đời với Đảng, trải qua nhiều gian khó, hy sinh thầm lặng để phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (bên trái) thăm hỏi sức khỏe đảng viên lão thành Huỳnh Thị Cạnh (SN 1931) ở tổ dân phố 5, phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các đảng viên lão thành luôn giữ vững sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh, đạo đức cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Huỳnh Thị Cạnh (SN 1931) ở tổ dân phố 5, phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Xúc động khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng, các đảng viên lão thành Phan Ngọc Bích và Huỳnh Thị Cạnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào sâu sắc; đồng thời, khẳng định sẽ luôn chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, giữ vững phẩm chất người cộng sản, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.