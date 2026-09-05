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Trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho nhiều đảng viên có quá trình cống hiến

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(GLO)- Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục triển khai trao, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho hàng trăm đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng quê hương, đất nước.

Tại các địa phương, việc trao, truy tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng, thể hiện sự trân trọng của tổ chức Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Nhiều đảng viên được nhận Huy hiệu từ 45 đến 65 năm tuổi Đảng, là những người đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người đảng viên.

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Xã Ân Tường có 29 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Nhật Hạ

Tại xã An Lão, Đảng ủy xã trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 44 đảng viên. Trong đó, có các mức Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 35 và 30 năm tuổi Đảng; đồng thời truy tặng Huy hiệu 55 năm và 35 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Xã Ân Tường có 29 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm 22 Huy hiệu 35 năm và 7 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại phường Bồng Sơn, 104 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 Huy hiệu 55 năm, 1 Huy hiệu 50 năm, 2 Huy hiệu 45 năm, 86 Huy hiệu 35 năm và 12 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại phường Bình Định, Đảng ủy phường trao Huy hiệu Đảng cho 118 đảng viên có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên và truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. Đáng chú ý, trong số đảng viên được trao Huy hiệu có 1 đồng chí 65 năm, 3 đồng chí 60 năm, 2 đồng chí 55 năm, 4 đồng chí 50 năm và 6 đồng chí 45 năm tuổi Đảng.

Xã An Nhơn Tây trao Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên, đồng thời truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên. Xã Tuy Phước Đông trao Huy hiệu Đảng cho 89 đảng viên, gồm 3 Huy hiệu 45 năm, 73 Huy hiệu 35 năm và 13 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại xã Vĩnh Thạnh, 51 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 Huy hiệu 65 năm, 3 Huy hiệu 55 năm, 1 Huy hiệu 45 năm, 42 Huy hiệu 35 năm và 4 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Tại các địa phương, việc trao, truy tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng. Ảnh: Bá Bính

Ở phường Hoài Nhơn Đông, 47 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm 5 Huy hiệu 55 năm, 1 Huy hiệu 50 năm, 4 Huy hiệu 45 năm, 36 Huy hiệu 35 năm và 1 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phường Hội Phú trao Huy hiệu Đảng cho 96 đảng viên, trong đó có 2 Huy hiệu 60 năm, 3 Huy hiệu 55 năm, 3 Huy hiệu 45 năm, 76 Huy hiệu 35 năm và 12 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại phường Pleiku, Đảng ủy phường tổ chức trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 313 đảng viên theo Quyết định số 1189-QĐ/TU ngày 13-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, có 1 trường hợp truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 Huy hiệu 65 năm, 2 Huy hiệu 60 năm, 3 Huy hiệu 55 năm, 1 Huy hiệu 50 năm, 15 Huy hiệu 45 năm, 259 Huy hiệu 35 năm và 28 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Đảng ủy phường trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 313 đảng viên. Ảnh: Bá Bính

Cùng dịp, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai trao tặng Huy hiệu 30 năm và 35 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Tại các buổi lễ, lãnh đạo các địa phương, đơn vị chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của các đảng viên; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường phấn đấu, cống hiến của mỗi đảng viên, mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Mỗi tấm Huy hiệu được trao là sự tiếp nối của truyền thống, là minh chứng sinh động cho quá trình rèn luyện, trưởng thành của người đảng viên qua các thời kỳ cách mạng.

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Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên. Ảnh: Ngọc Anh

Từ những đảng viên đã dành trọn nhiều thập niên cho sự nghiệp cách mạng đến lớp đảng viên đang tiếp tục đảm nhiệm trọng trách hôm nay, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và sự tận tụy với Đảng, với nhân dân luôn là những giá trị cần được gìn giữ, trao truyền. Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; tạo động lực để tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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