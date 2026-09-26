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110 đại biểu tham gia đối thoại với lãnh đạo phường Thống Nhất

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 25-9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2026.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.N

Chủ trì hội nghị có bà Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Phạm Thế Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Tham dự hội nghị còn có bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận của 11 tổ dân phố; đại diện cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, với khoảng 110 đại biểu.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

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Người dân tham gia ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề trong đời sống. Ảnh: P.N

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và quá trình phát triển của địa phương.

Các nội dung thuộc thẩm quyền được Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường và các cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Hồng Nguyệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu và nhân dân; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và phù hợp thực tế.

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Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thống Nhất tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: P.N

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, việc tổ chức đối thoại nhằm tiếp tục thực hiện phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý những vấn đề chính đáng từ cơ sở.

Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường trao quà cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

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