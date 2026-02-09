Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 9-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp (DN) trong khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN).

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện 40 DN trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, Ban Quản lý KKT tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của DN trong các KKT, KCN tỉnh Gia Lai năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo đó, năm 2025, các KKT, KCN đã thu hút 43 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký hơn 82.000 tỷ đồng, vượt 3,6 lần kế hoạch được giao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN tiếp tục tăng trưởng; tổng doanh thu đạt gần 99.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,77 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng…

Đại diện DN nêu kiến nghị tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại. Ảnh: H.P

Đại diện các DN trong các KKT, KCN đã thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh trong thời gian qua.

Các DN cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục đầu tư - xây dựng; công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng KKT, KCN…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định chính quyền tỉnh Gia Lai luôn đồng hành cùng người dân và DN. DN là tế bào, là nguồn lực, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Trên cơ sở các kiến nghị của DN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các DN trong quá trình hoạt động thường xuyên đóng góp ý kiến về các hoạt động điều hành, lãnh đạo của tỉnh. Đặc biệt, nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc mà chính quyền xử lý chưa ổn thỏa, cần điều chỉnh, giải quyết để đảm bảo cho DN hoạt động hiệu quả, cùng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.