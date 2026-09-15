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Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

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ĐINH YẾN
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(GLO)-  Từ 8 giờ ngày 15-9 đến 8 giờ ngày 30-9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Nội dung thi tập trung vào phương châm Đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội; các nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ; phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Thí sinh tham gia thi trực tuyến trên website Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai hoặc Fanpage Hội LHPN tỉnh Gia Lai. Bộ đề gồm 45 câu hỏi trắc nghiệm. Người dự thi sử dụng máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet để làm bài.

Mỗi thí sinh được tham gia nhiều lượt thi nhưng không quá 1 lượt/ngày. Ban Tổ chức sẽ lấy kết quả có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng trả lời đúng nhiều câu nhất, kết quả được xác định dựa trên thời gian làm bài nhanh nhất.

Về giải thưởng, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 1,6 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 800 nghìn đồng; 5 giải ba, mỗi giải 500 nghìn đồng và 20 giải khuyến khích, mỗi giải 300 nghìn đồng. Giải tập thể gồm 1 giải dành cho đơn vị có số lượng người tham gia nhiều nhất và 1 giải dành cho đơn vị có số lượng thí sinh đạt giải nhiều nhất, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng.

Để tham gia cuộc thi, thí sinh truy cập đường link do Hội LHPN tỉnh Gia Lai cung cấp, đồng thời chia sẻ bài đăng có đường link cuộc thi để lan tỏa thông tin.

Dự kiến tổng kết và trao giải cuộc thi trong tháng 10-2026.

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