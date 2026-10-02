Hơn 54 triệu đồng hỗ trợ em Lưu Thị Khánh Huyền điều trị bệnh

(GLO)- Đại diện Ban Giám hiệu và Liên đội Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Dom (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) cùng giáo viên chủ nhiệm vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình em Lưu Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 8A.

Được biết, năm 2025, em Huyền phát hiện bệnh ung thư gan. Hiện tại, em đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (TP. Hà Nội). Gia đình em Huyền thuộc diện khó khăn. Trong khi đó, việc điều trị kéo dài với chi phí lớn khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn.

Đại diện Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Dom trao tiền hỗ trợ gia đình em Lưu Thị Khánh Huyền. Ảnh: ĐVCC

Trước hoàn cảnh của em, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Dom đã phát động quyên góp trong toàn trường và nhận được sự ủng hộ từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Sau thời gian kêu gọi, nhà trường đã quyên góp được 54.580.000 đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho em Huyền. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để em vượt qua bệnh tật, sớm trở lại trường học.