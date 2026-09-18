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Gia Lai: Trao hỗ trợ quý III cho trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam

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(GLO)- Trong 2 ngày 16 và 17-9, 29 trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Gia Lai được trao hỗ trợ quý III-2026 với tổng kinh phí 43,5 triệu đồng.

Việc trao hỗ trợ do chương trình “Hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật tỉnh Gia Lai” phối hợp với Phòng Văn hóa-Xã hội và Hội Nạn nhân chất độc da cam các xã Ia Ko, Ia Hrú, Al Bá, Bờ Ngong và Chư Sê thực hiện.

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Trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Gia Lai được trao hỗ trợ quý III-2026. Ảnh: Ánh Kiều

Mỗi em được hỗ trợ 1,5 triệu đồng (500.000 đồng/tháng). Trong đó, nhóm Phật tử (TP. Hà Nội) nhận đỡ đầu 23 em; gia đình ông Nguyễn Văn Cử (TP. Hà Nội) và bà Mai Thị Bích Vân (phường Nha Trang), mỗi gia đình đỡ đầu 2 em; gia đình ông bà Nhân-Linh và Bình-Mai (xã Chư Sê) mỗi gia đình đỡ đầu 1 em.

Sự đồng hành, sẻ chia của các tổ chức, gia đình và cá nhân đã góp phần hỗ trợ chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp các em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

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