Những tấm lòng nhân ái sẻ chia với nạn nhân chất độc da cam

(GLO)- Di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ, khiến nhiều gia đình phải đối mặt với bệnh tật, mất mát và những khó khăn dai dẳng.

Bằng sự tận tâm của người thân, sự đồng hành của cộng đồng và nỗ lực của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, những vòng tay nhân ái đang tiếp thêm nghị lực, giúp nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.

Điểm tựa vượt qua nghịch cảnh

Đến cuối tháng 5-2026, toàn tỉnh có 4.076 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn gia đình vẫn ngày ngày chống chọi với bệnh tật, mất mát và những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ. Nhưng cũng chính từ những phận người ấy, nhiều câu chuyện về lòng hiếu nghĩa, sự sẻ chia và trách nhiệm vẫn âm thầm được viết nên.

Ông Nguyễn Thanh Dự (51 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Phù Mỹ Tây) được cha mẹ nuôi nhận về từ khi mới lọt lòng. Cả cha nuôi và mẹ nuôi của ông đều là thương binh 3/4, bị phơi nhiễm chất độc da cam và không thể sinh con.

Nay cha đã mất, mẹ liệt giường do di chứng chất độc hóa học, vợ chồng ông trở thành chỗ dựa duy nhất, tận tụy chăm sóc bà từ việc điều trị đến từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày.

“Cha mẹ đã nuôi dưỡng, chăm sóc tôi trưởng thành. Công ơn ấy tôi luôn ghi nhớ và phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Đó là điều tôi luôn tự nhắc mình” - ông Dự chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Thại (71 tuổi, phường Ayun Pa) - nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Ayun Pa (cũ) cũng là nạn nhân chất độc da cam. Vượt lên nỗi đau của bản thân, ông đã dành 13 năm (2012-2025) để đồng hành cùng những người chung cảnh ngộ.

“Trong suốt thời gian công tác, tôi luôn cố gắng học hỏi, tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội, mong có thêm nhiều nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Kết quả, nhiều căn nhà tình nghĩa được xây dựng; nhiều hộ được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, học tập, phương tiện sinh hoạt; hàng trăm lượt nạn nhân được chăm sóc, hỗ trợ điều trị” - ông Thại nói.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tri ân những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân da cam. Ảnh: Kim Hường

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt tri ân những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam tổ chức tại phường Quy Nhơn Nam ngày 7-8, ông Phạm Công Phát - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh - cho rằng, việc tri ân các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người thân âm thầm chăm sóc nạn nhân không chỉ là lời cảm ơn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

“Chúng tôi luôn ghi nhận và biết ơn những tấm lòng đã đồng hành với Hội trong suốt thời gian qua. Chính sự chung tay ấy đã tiếp thêm niềm tin, giúp nhiều gia đình nạn nhân vượt qua nghịch cảnh, có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống” - ông Phát nhấn mạnh.

Thêm nguồn lực sẻ chia

Sau sáp nhập tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai có 16.079 hội viên. Địa bàn trải rộng, nhu cầu chăm lo cho nạn nhân ngày càng lớn, trong khi công tác vận động nguồn lực và kiện toàn tổ chức Hội chịu nhiều tác động từ quá trình sắp xếp bộ máy khiến hoạt động của Hội đối mặt không ít thách thức.

Theo ông Phạm Công Phát, dù còn nhiều khó khăn, Hội vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu cao nhất là không để nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau. Từ khi hợp nhất đến nay, Hội đã vận động được 607,5 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc… với tổng trị giá 669,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú của Hội duy trì các đợt xông hơi, giải độc cho 126 lượt nạn nhân; đồng thời, chăm sóc, phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.

Tại phường Quy Nhơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường có 988 hội viên sinh hoạt tại 26 chi hội. Địa bàn rộng hơn, số lượng hội viên đông hơn khiến việc nắm bắt hoàn cảnh từng nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Hội vẫn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Hội cấp tỉnh tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam dịp lễ, Tết; vận động thêm nguồn lực để kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: ĐVCC

“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục rà soát, củng cố tổ chức, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, đưa hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả” - ông Nguyễn Cảnh Liêm - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Quy Nhơn - cho biết.

Tinh thần ấy cũng được lan tỏa ở xã Ia Grai. Sau khi tiếp nhận quyết định sáp nhập, Ban Chấp hành Hội đã trực tiếp đến từng thôn, làng thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh của các nạn nhân.

Ông Hoàng Trung Sáu - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã - chia sẻ: “Dù chưa có chế độ phụ cấp, điều kiện hoạt động còn nhiều thiếu thốn, nhưng với trách nhiệm và tình thương đối với những người yếu thế nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cầu nối để mang sự sẻ chia và nguồn hỗ trợ thiết thực đến với các nạn nhân”.

Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng để đẩy lùi nỗi đau do chất độc da cam để lại vẫn cần sự chung tay lâu dài của cộng đồng. Từ sự tận tâm của người thân đến những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, mỗi sự sẻ chia đều góp phần giúp nạn nhân vơi bớt khó khăn, có thêm nghị lực vươn lên và hòa nhập cuộc sống.