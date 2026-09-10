Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, đoàn đã trao 300 phần quà, với tổng giá trị 60 triệu đồng đến những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và người dân đang sinh sống tại khu vực Làng phong Quy Hòa.

Thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 trao quà cho bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa. Ảnh: Thanh Sáng

Những phần quà là tình cảm, lời động viên mà Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi cùng 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 mong muốn gửi đến người dân.

Đại diện Ban Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 cho biết, bên cạnh tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và bản lĩnh của nữ doanh nhân, cuộc thi hướng đến việc lan tỏa những giá trị nhân văn, khuyến khích các thí sinh quan tâm và đóng góp cho cộng đồng.

Hoạt động thiện nguyện lần này cũng là trải nghiệm giúp mỗi thí sinh hiểu hơn về giá trị của tinh thần sẻ chia.

Đại diện Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa trao thư cảm ơn Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân tài sắc Việt Nam 2026. Ảnh: Thanh Sáng

Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp: Vẻ đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình, tài năng hay thành công, mà còn được bồi đắp từ lòng nhân ái, sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng.