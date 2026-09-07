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Trao 100 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo xã Chư Prông

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QUỐC LINH
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(GLO)- Ngày 6-9, đoàn công tác thiện nguyện đến từ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Chư Prông.

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Đoàn thiện nguyện đến từ TP.Hồ Chí Minh trao tặng 100 suất quà (1 triệu đồng/ suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo tại 4 thôn, làng của xã Chư Prông. Ảnh: Quốc Linh

Tại chương trình, đoàn đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo tại làng Xung Peng, làng Ó, thôn Bình Thanh và thôn Đức Nghĩa. Mỗi suất quà 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

Dịp này, đoàn đã đến khảo sát thực tế nhu cầu trang thiết bị phục vụ bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Hướng Dương - Phân hiệu số 2 (làng Tào Roòng, xã Chư Sê).

Theo lãnh đạo nhà trường, phân hiệu đã có bếp ăn từ năm 2016 nhưng đến nay chưa thể tổ chức ăn bán trú cho hơn 100 trẻ do thiếu các trang thiết bị cần thiết. Kinh phí dự kiến để đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho bếp ăn khoảng 140 triệu đồng.

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Khảo sát thực tế nhu cầu trang thiết bị phục vụ bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Hướng Dương - Phân hiệu số 2 (làng Tào Roòng, xã Chư Sê). Ảnh: Quốc Linh

Sau khảo sát, đoàn đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tham mưu với lãnh đạo địa phương bổ sung các thông tin cần thiết để đoàn có cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ trong thời gian tới.

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Trao 109 suất quà cho trẻ em đang theo học tại Trường Mầm non Hướng Dương - Phân hiệu số 2. Ảnh: Quốc Linh

Nhân dịp Tết Trung thu sắp tới, thông qua Ban Giám hiệu nhà trường, đoàn đã trao 109 suất quà với tổng trị giá 6 triệu đồng cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại phân hiệu.

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