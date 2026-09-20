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Phú Thiện: Bàn giao máy vi tính, giếng khoan và tặng quà học sinh

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 19-9, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Trưng Vương tổ chức tiếp nhận, bàn giao 32 bộ máy vi tính và trao nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Những bộ máy tính giúp các em học sinh tiếp cận công nghệ thông tin. Ảnh: Tú Hà

Theo đó, 32 bộ máy vi tính được bàn giao cho Trường THCS Trưng Vương, tổng trị giá 256 triệu đồng, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học và giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin.

Dịp này, đoàn cũng khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan cho Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang tại điểm trường Ia Yeng cũ, trị giá 60 triệu đồng; đồng thời trao 200 suất quà và 179 bộ quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 35 triệu đồng.

Tổng kinh phí các hoạt động là 351 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

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Bàn giao công trình giếng khoan cho Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang. Ảnh: Tú Hà

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện cũng tổ chức trao 300 suất quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các công trình, trang thiết bị và phần quà góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt tại các trường học; động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên.

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