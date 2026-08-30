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Xã Phú Thiện bàn giao công trình giếng khoan và trao quà cho học sinh khó khăn

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Ngày 29-8, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao TP. Hồ Chí Minh khánh thành công trình giếng khoan và trao quà “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Anh hùng Núp (điểm trường thôn Ia Ptau, xã Phú Thiện), đoàn đã khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước trị giá 134 triệu đồng. Dịp này, đoàn trao 130 suất quà “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh.

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Ban tổ chức đã ﻿trao 605 suất quà “Tiếp sức đến trường” cho học sinh khó khăn, bàn giao công trình giếng khoan, hệ thống lọc nước và khởi công 1 công trình giếng nước tại các cơ sở giáo dục ở xã Phú Thiện. Ảnh: LH

Tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, đoàn đã khởi công công trình giếng khoan với kinh phí dự kiến 60 triệu đồng. Tại đây, đoàn trao 475 suất quà (mỗi suất gồm cặp sách, dụng cụ học tập, bánh, kẹo, sữa...) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình là 326 triệu đồng.

Những công trình và phần quà trên tiếp thêm động lực để các em học sinh tự tin đến trường, bước vào năm học mới.

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