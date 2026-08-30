Xã Phú Thiện bàn giao công trình giếng khoan và trao quà cho học sinh khó khăn

Theo đó, tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Anh hùng Núp (điểm trường thôn Ia Ptau, xã Phú Thiện), đoàn đã khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước trị giá 134 triệu đồng. Dịp này, đoàn trao 130 suất quà “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh.
Tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, đoàn đã khởi công công trình giếng khoan với kinh phí dự kiến 60 triệu đồng. Tại đây, đoàn trao 475 suất quà (mỗi suất gồm cặp sách, dụng cụ học tập, bánh, kẹo, sữa...) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình là 326 triệu đồng.
Những công trình và phần quà trên tiếp thêm động lực để các em học sinh tự tin đến trường, bước vào năm học mới.