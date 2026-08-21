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Phú Thiện công bố quyết định về công tác cán bộ và thành lập trường học

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 21-8, UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và thành lập trường học trên địa bàn xã.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, sau sắp xếp, sáp nhập trường học, xã Phú Thiện giảm từ 20 trường học xuống còn 9 trường, gồm 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS; trong đó có 2 trường không sắp xếp, sáp nhập gồm Tiểu học Anh Hùng Núp và Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phú Thiện.

Các trường sáp nhập gồm: Trường Mầm non Hoa Hồng, Vàng Anh, Hoa Phong Lan, Vành Khuyên sáp nhập thành Trường Mầm non Hoa Hồng do cô Quách Thanh Chuyên làm hiệu trưởng.

Trường Mẫu giáo Ia Yeng và Hoa Pơ Lang sáp nhập thành Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang do cô Trịnh Thị Huyền làm hiệu trưởng.

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Lãnh đạo xã Phú Thiện trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng các trường sau sáp nhập. Ảnh: ĐVCC

Trường Tiểu học Ngô Quyền, Ngô Mây, Thắng Lợi sáp nhập thành Trường Tiểu học Ngô Quyền do thầy Bùi Văn Thắng làm hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Chu Văn An và Lê Lợi sáp nhập thành Trường Tiểu học Chu Văn An do cô Mã Thị Mai làm hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Lý Tự Trọng sáp nhập thành Trường Tiểu học Lý Tự Trọng do thầy Hoàng Minh Thái làm hiệu trưởng.

Trường THCS Nguyễn Trung Trực và Trần Quốc Toản sáp nhập thành Trường THCS Trần Quốc Toản do thầy Nguyễn Văn Tỉnh làm hiệu trưởng.

Trường THCS Trưng Vương, Nguyễn Tất Thành, Ngô Gia Tự sáp nhập thành Trường THCS Trưng Vương do thầy Đinh Văn Từ làm hiệu trưởng.

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