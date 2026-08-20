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8 cán bộ quản lý trường học tại xã Ia Hiao tự nguyện xin thôi giữ chức vụ

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, 8 cán bộ quản lý tại các trường học trên địa bàn xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện làm đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý, thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm với phương án sắp xếp chung.

Theo đó, 8 cán bộ đang giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại các trường Mẫu giáo Họa Mi, Mẫu giáo Sơn Ca, THCS Lê Quý Đôn, THCS Nguyễn Du và THCS Trường Chinh (xã Ia Hiao) đã chủ động viết đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý để đảm nhận vị trí phù hợp.

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Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao tổ chức buổi gặp mặt để nắm bắt nguyện vọng của cán bộ lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh: N.T

Việc tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý xuất phát từ sự đồng thuận, chia sẻ và thấu hiểu của đội ngũ cán bộ quản lý đối với chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

Theo phương án sắp xếp, xã Ia Hiao hiện có 9 cơ sở giáo dục công lập (gồm 3 trường Mầm non, 3 trường Tiểu học và 3 trường THCS). Từ năm học 2026-2027, số đầu mối trường học dự kiến được sắp xếp, giảm còn 6 trường, qua đó giảm 3 đầu mối, tương ứng 33,3%.

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Có 8 cán bộ quản lý trường học trên địa bàn xã Ia Hiao tự nguyện xin thôi giữ chức vụ. Ảnh: N.T

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, ông Bùi Hữu Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao - cho biết: Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và những đóng góp của các cán bộ quản lý.

Đồng thời, địa phương mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết ở vị trí công tác mới, góp phần cùng tập thể xây dựng môi trường giáo dục ngày càng chất lượng, hiệu quả.

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