8 cán bộ quản lý trường học tại xã Ia Hiao tự nguyện xin thôi giữ chức vụ

Theo đó, 8 cán bộ đang giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại các trường Mẫu giáo Họa Mi, Mẫu giáo Sơn Ca, THCS Lê Quý Đôn, THCS Nguyễn Du và THCS Trường Chinh (xã Ia Hiao) đã chủ động viết đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý để đảm nhận vị trí phù hợp.
Việc tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý xuất phát từ sự đồng thuận, chia sẻ và thấu hiểu của đội ngũ cán bộ quản lý đối với chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.
Theo phương án sắp xếp, xã Ia Hiao hiện có 9 cơ sở giáo dục công lập (gồm 3 trường Mầm non, 3 trường Tiểu học và 3 trường THCS). Từ năm học 2026-2027, số đầu mối trường học dự kiến được sắp xếp, giảm còn 6 trường, qua đó giảm 3 đầu mối, tương ứng 33,3%.
Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, ông Bùi Hữu Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao - cho biết: Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và những đóng góp của các cán bộ quản lý.
Đồng thời, địa phương mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết ở vị trí công tác mới, góp phần cùng tập thể xây dựng môi trường giáo dục ngày càng chất lượng, hiệu quả.