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Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù, “bà trùm” đối mặt mức án 30 năm

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NHÃ UYÊN (theo VOV, TTO)

(GLO)- Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường về tội nhận hối lộ, đồng thời đề nghị tổng hợp hình phạt 30 năm tù với “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh về 3 tội danh.

Ngày 30-9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

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Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Giang Long/TTO

Đối với bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, trong quá trình công tác, ông Trường đã nhận tổng cộng 4,68 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số người khác. Đổi lại, ông Trường cùng các thành viên hội đồng giám định ban hành kết luận không đúng thực trạng bệnh đối với 27 bị can, bị cáo.

Ngoài số tiền trên, ông Trường còn bị cáo buộc nhận hơn 3,34 tỷ đồng để can thiệp vào công tác tuyển dụng, điều chuyển nhân sự và tạo điều kiện trái quy định cho người chữa bệnh bắt buộc. Tổng số tiền nhận hối lộ mà cáo trạng xác định đối với ông Trường là hơn 8 tỷ đồng.

Cùng bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, Viện kiểm sát đề nghị mức án 7-8 năm tù đối với Ngô Văn Vinh - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 10-11 năm tù đối với Lâm Văn Thành và 9-10 năm tù đối với Dương Văn Lương, cùng là cựu Phó Viện trưởng. Bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ ông Trần Văn Trường) bị đề nghị 8-9 năm tù.

Đáng chú ý, đối với Nguyễn Thị Mai Anh, Viện kiểm sát đề nghị 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 8-9 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Sau khi tổng hợp hình phạt, mức án được đề nghị đối với Mai Anh là 30 năm tù.

Theo cáo buộc, Mai Anh đã sử dụng tiền và lợi ích vật chất để tác động đến một số cán bộ, nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đồng thời môi giới “chạy” chứng nhận tâm thần cho nhiều người.

Cơ quan công tố xác định, Mai Anh hưởng lợi hơn 4 tỷ đồng từ hoạt động môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn “chạy” chứng nhận tâm thần cho người phạm tội ma túy.

Chồng Mai Anh là Lê Văn Đông bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 8-9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt từ 17-19 năm tù.

Nhóm bị cáo từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Phạm Minh Tuấn - cựu điều tra viên Công an TP. Hà Nội bị đề nghị 10-12 năm tù về 2 tội danh; Dương Thị Hòa - cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân (cũ) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

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