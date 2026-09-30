Gia Lai: Tạm giữ 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Võ Thành Lý (SN 1985), Dương Quốc Trà (SN 2003), Võ Anh Tuấn (SN 1990, cùng trú tại phường Hoài Nhơn Đông), Trần Quốc Linh (SN 1993) và Võ Thanh Cường (SN 1995, em trai của Lý, cùng trú tại phường Hoài Nhơn).

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự do tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: Quý Hiền

Xác định công tác kiểm tra, quản lý đối tượng nghiện và người sử dụng ma túy là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Hoài Nhơn Đông thường xuyên tổ chức test nhanh định kỳ đối với các đối tượng thuộc diện quản lý.

Ngày 28-9, Công an phường Hoài Nhơn Đông tiến hành kiểm tra ma túy đối với Võ Thành Lý, là đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương. Kết quả test nhanh cho thấy Lý dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, Võ Thành Lý thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lý khai nhận: Trước đó một ngày, tức ngày 27-9, Lý đã đứng ra tổ chức cho 5 đối tượng cùng sử dụng ma túy tại nhà riêng.

Các đối tượng tham gia gồm: Lê Hoàng Gia Hận (SN 1999, trú tại phường Quy Nhơn Đông, là vợ của Cường), Võ Thanh Cường, Trần Quốc Linh, Dương Quốc Trà và Võ Anh Tuấn.

Tiếp tục điều tra mở rộng và kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một số dụng cụ được các đối tượng sử dụng để phục vụ việc sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.