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Khởi tố, tạm giam 3 thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân” nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, TPO)

(GLO)- Ngày 28-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng là thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân".

Cả 3 bị điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2 Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

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Khởi tố 3 thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân" nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thuận (SN 1974 tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (SN 1975 tại TP. Hồ Chí Minh), Thái Công Trường Sơn (SN 1980 tại tỉnh Đồng Tháp).

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên.

Bộ Công an cho biết, trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 18-9-2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trên đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.

Trong số 3 đối tượng nhập cảnh trái phép có Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên Căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Australia mang tên Tran Hiep.

Ngày 19-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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