Gia Lai: Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

(GLO)- Ngày 3-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1983, trú phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh), Đỗ Bá Cường (SN 1981), Lê Văn Phấn (SN 1986) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989), cùng trú tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan An ninh điều tra ( Công an tỉnh Gia Lai) thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thành Trung, Lê Văn Phấn và Nguyễn Hữu Tuấn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-12-2025, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của Ma Gui Hu (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) về việc người này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang trên đường di chuyển bằng ô tô từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, sau đó dự định sang Campuchia tìm việc làm. Tuy nhiên, do lo sợ bị bạo hành khi sang Campuchia, Ma Gui Hu đã bỏ trốn và đến Công an phường Quy Nhơn Tây trình báo, nhờ can thiệp.

Qua xác minh, Công an phường Quy Nhơn Tây xác định Ma Gui Hu di chuyển trên xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-234.60. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy, từ khoảng tháng 9-2025, Nguyễn Thành Trung sử dụng tài khoản Zalo tham gia các nhóm chuyên nhận chở khách đường dài. Trong các nhóm này, Trung nhận tổ chức vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực phía Bắc vào các tỉnh phía Nam để tiếp tục đưa sang Campuchia.

Ngày 26-12-2025, Trung nhận một “kèo” đón và vận chuyển 4 người Trung Quốc (trong đó có Ma Gui Hu) từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Trung liên hệ với Đỗ Bá Cường và thỏa thuận mức giá 24 triệu đồng nhằm hưởng lợi 1 triệu đồng chênh lệch.

Cường đồng ý và liên hệ với Lê Văn Phấn - chủ xe ô tô hiệu Innova, biển số 36A-234.60 - để trực tiếp chở 4 người Trung Quốc nói trên. Do quãng đường dài, Phấn rủ thêm Nguyễn Hữu Tuấn làm tài xế đi cùng.

Khoảng 22 giờ ngày 27-12-2025, khi xe đến khu vực đèo Cù Mông (thuộc tỉnh Đắk Lắk) và dừng lại đổ xăng, có 2 người Trung Quốc bỏ trốn, trong đó có Ma Gui Hu. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, Phấn và Tuấn tiếp tục hành trình vào TP Hồ Chí Minh.

Sau khi giao khách xong, trên đường quay trở lại qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Phấn và Tuấn bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai mời làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài vụ việc trên, các đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần tham gia vận chuyển người nhập cảnh trái phép.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng, làm rõ.