Công an phường Hoài Nhơn Tây thu giữ 9,6 kg pháo nổ

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Võ Thành Long (SN 1994, trú tổ dân phố Phụng Du 1, phường Hoài Nhơn Tây) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, tối 11-2, Công an phường Hoài Nhơn Tây tiến hành kiểm tra căn nhà do ông Lê Trung T (SN 1990, trú phường Hoài Nhơn Tây) đang thuê. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Võ Thành Long đang cất giữ 3 hộp giấy nghi chứa pháo hoa nổ.

Đối tượng Võ Thành Long cùng tang vật.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Long tại tổ dân phố Phụng Du 1, lực lượng Công an phát hiện thêm 2 hộp giấy chứa pháo hoa nổ cùng 99 vật hình cầu vỏ nhựa là pháo nổ. Tổng khối lượng tang vật thu giữ lên đến 9,6 kg.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.