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Khởi tố nhân viên của Điện Máy Xanh tham ô gần 170 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 1 nhân viên Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh chi nhánh tại phường Diên Hồng để điều tra về hành vi tham ô tài sản với số tiền gần 170 triệu đồng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra với Nguyễn Hữu Phú (SN 1995, trú tại xã Biển Hồ) về hành vi tham ô tài sản quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Phú đã bị khởi tố vì tham ô gần 170 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Phú là nhân viên hợp đồng thuộc bộ phận All In One của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh ở số 47 Trần Phú, phường Diên Hồng.

Theo hợp đồng lao động và bảng mô tả công việc, Phú được giao nhiệm vụ quản lý hàng hóa trong siêu thị; tư vấn, bán hàng và thu tiền của khách hàng nộp về cho công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 20-8-2026 đến ngày 16-9-2026, Phú có hành vi chiếm đoạt số tiền gần 170 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công ty đã gửi đơn tố cáo hành vi của Phú lên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

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