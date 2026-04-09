Gia Lai: 2 đối tượng bị khởi tố vì chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(GLO)- Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Nhẫn (SN 1993) và Trương Anh Tuấn (SN 2000, cùng trú phường Bồng Sơn) để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Nhẫn và Tuấn trước đây là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Phước Vinh - một doanh nghiệp chuyên phân phối các mặt hàng tạp hóa ở phường Bồng Sơn.

Trần Thị Nhẫn tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Trong quá trình làm việc cho công ty, hai đối tượng này đã lợi dụng sơ hở của kế toán trong việc quản lý tiền hàng, qua đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền hàng mà mình có trách nhiệm thu, quản lý và nộp về công ty.

Trong đó, Nhẫn với vai trò nhân viên bán hàng và tiếp thị được giao nhiệm vụ thu tiền nợ của khách hàng. Tuy nhiên, từ tháng 9-2024 đến thời điểm bị phát hiện, Nhẫn đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 123 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tương tự, Tuấn với vai trò là nhân viên giao hàng, chịu trách nhiệm thu tiền mặt trực tiếp từ khách ngay khi giao hàng và phải nộp lại cho kế toán vào cuối ngày. Tuy nhiên, từ tháng 9-2024 đến thời điểm bị phát hiện, Tuấn đã lợi dụng nhiệm vụ này để chiếm đoạt 146,4 triệu đồng.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nhẫn và Tuấn.