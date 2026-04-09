Gia Lai: 2 đối tượng bị khởi tố vì chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Nhẫn (SN 1993) và Trương Anh Tuấn (SN 2000, cùng trú phường Bồng Sơn) để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Nhẫn và Tuấn trước đây là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Phước Vinh - một doanh nghiệp chuyên phân phối các mặt hàng tạp hóa ở phường Bồng Sơn.

img-5221.jpg
Trần Thị Nhẫn tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Trong quá trình làm việc cho công ty, hai đối tượng này đã lợi dụng sơ hở của kế toán trong việc quản lý tiền hàng, qua đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền hàng mà mình có trách nhiệm thu, quản lý và nộp về công ty.

Trong đó, Nhẫn với vai trò nhân viên bán hàng và tiếp thị được giao nhiệm vụ thu tiền nợ của khách hàng. Tuy nhiên, từ tháng 9-2024 đến thời điểm bị phát hiện, Nhẫn đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 123 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tương tự, Tuấn với vai trò là nhân viên giao hàng, chịu trách nhiệm thu tiền mặt trực tiếp từ khách ngay khi giao hàng và phải nộp lại cho kế toán vào cuối ngày. Tuy nhiên, từ tháng 9-2024 đến thời điểm bị phát hiện, Tuấn đã lợi dụng nhiệm vụ này để chiếm đoạt 146,4 triệu đồng.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nhẫn và Tuấn.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

