Xe khách Gia Lai bốc cháy trên cao tốc qua Khánh Hòa khiến nam sinh viên tử vong

(GLO)- Đêm 7-9, xe khách giường nằm loại 22 phòng của nhà xe Trí Hà (ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai) chạy tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, khiến nam sinh viên ở xã Đề Gi tử vong.

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Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 23 giờ 35 phút ngày 7-9, trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn gần cầu Quy Hậu (xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm này, xe khách giường nằm của nhà xe Trí Hà mang biển kiểm soát 77F-004.xx do ông Ngô Kỳ Nhị (SN 1972, trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) cầm lái, di chuyển hướng Bắc - Nam, trên xe chở 24 hành khách.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.T

Khi đến đoạn đường trên thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên khiến toàn thân xe bốc cháy.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra sự cố, tài xế tấp xe vào sát phần đường bên phải rồi hô hoán hành khách rời khỏi xe.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường dập lửa, phân luồng giao thông. Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy khiến hành khách Nguyễn Gia V. (SN 2007, trú thôn An Quang Đông, xã Đề Gi, là sinh viên năm 2 tại TP. Hồ Chí Minh) tử vong. Xe khách cháy trơ khung, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.