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Gia Lai: Ứng cứu 5 thuyền viên bị tai nạn trên biển

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(GLO)- Chiều 11-9, Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết: 5 thuyền viên trên tàu cá BĐ 91620-TS bị chìm trên biển đã được đưa vào bờ an toàn; 1 thuyền viên tàu cá khác cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-9, tàu cá BĐ 97532-TS do ông Võ Văn Hùng (SN 1982, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng đã đưa 5 thuyền viên trên tàu cá BĐ 91620-TS bị nạn về đến cảng cá Đề Gi (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) an toàn. Sức khỏe của các thuyền viên hiện ổn định.

Trước đó, ngày 5-9, tàu cá BĐ 91620-TS (dài 21 m, công suất 880 CV, chở 5 thuyền viên) đang hoạt động tại vùng biển cách phía Đông Quy Nhơn khoảng 62 hải lý thì bị chìm. Tàu cá BĐ 97532-TS đã tiếp cận và cứu vớt toàn bộ 5 thuyền viên nói trên.

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Cứu sống 5 thuyền viên sau khi tàu chìm. Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 10-9, một thuyền viên trên tàu cá NA 98699-TS được đưa vào bờ cấp cứu. Tàu cá này dài 30,8 m, công suất 1.200 CV, hành nghề lưới chụp, xuất bến ngày 2-9 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi), trên tàu có 9 lao động. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Mười (SN 1977, trú phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An).

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 9-9, khi tàu đang hoạt động tại tọa độ 13°20'N - 111°25'E (vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - PV), thuyền viên Nguyễn Phúc Duy (SN 1993, trú khối Đông Tiến, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện đau bụng. Thuyền trưởng sau đó cho tàu di chuyển về hướng cảng Quy Nhơn để đưa thuyền viên đi cấp cứu.

Đến 3 giờ ngày 10-9, tàu NA 98699-TS cập cảng cá Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tiếp nhận, sơ cứu ban đầu cho anh Duy, đồng thời phối hợp với gia đình đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) điều trị. Đến nay, sức khỏe của anh Duy cơ bản ổn định.

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