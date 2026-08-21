Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cát Khánh nhận được tin báo khẩn cấp từ ông Cao Thanh Phúc (44 tuổi, trú tại tổ 3, khu phố Cửu Lợi Đông, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu GL-99322-TS.

Tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần ngoài khơi. Ảnh: Công Cường

Qua điện thoại, thuyền trưởng Phúc cho biết, khoảng 5 giờ 10 phút ngày 21-6, tàu cá GL-99322-TS khi đang hoạt động tại tọa độ 14°08'45"N - 109°17'40"E (cách cửa biển Đề Gi khoảng 5 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bất ngờ bị phá nước. Nước tràn vào khoang thuyền nhanh khiến tàu bị chìm dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các ngư dân trên tàu.

Tàu cá GL-99322-TS có chiều dài 22,6 m, công suất 910 CV, hành nghề lưới vây, do ông Huỳnh Văn Tuyết (64 tuổi, trú tại khu phố Tăng Long 1, phường Hoài Nhơn) làm chủ tàu. Tàu vừa xuất bến lúc 21 giờ 35 phút ngày 20-8 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan (Đồn Biên phòng Tam Quan Nam) với 12 thuyền viên trên tàu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã nhanh chóng báo cáo tình hình cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ ứng cứu khẩn cấp; chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Đề Gi kết nối liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng Cao Thanh Phúc, vận động và hướng dẫn các thuyền viên giữ vững tâm lý, chủ động triển khai các biện pháp khắc phục sự cố tại chỗ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh kịp thời đưa các ngư dân gặp nạn lên tàu an toàn. Ảnh: Công Cường

Cùng với đó, nhanh chóng điều động các tàu cá GL-30036-TS và BĐ-93724-TS đang hoạt động thủy sản gần khu vực gặp nạn khẩn trương tiếp cận. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, toàn bộ 12 thuyền viên trên tàu GL-99322-TS đã được chuyển sang tàu GL-30036-TS an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện Đồn Biên phòng Cát Khánh đang tiếp tục duy trì liên lạc để cập nhật diễn biến; đồng thời, cử cán bộ, chiến sĩ và vận động thêm các tàu cá đang neo đậu tại Cảng cá Đề Gi ra hỗ trợ.