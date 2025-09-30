Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Theo báo cáo, trong 2 ngày (27-9 và 29-9), 2 tàu cá của tỉnh Gia Lai gặp sự cố trên biển. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ, cứu nạn.

Đến 10 giờ ngày 30-9, tàu cá số hiệu BĐ-96732-TS do ông Ngô Trái (SN 1975, ở tổ dân phố Kim Giao Nam, phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị mắc cạn ở khu vực quần đảo Trường Sa, đã được kéo ra khỏi bãi cạn an toàn; sức khỏe 11 lao động trên thuyển đều đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Riêng đối với tàu cá BĐ-97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, ở tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc vào tối ngày 27-9 khi đang đánh cá trên vùng biển nước ta đến nay vẫn chưa có thông tin.

Theo nhận định, vị trí tàu cá BĐ-97258-TS gặp nạn cách phường Quy Nhơn khoảng 147,2 hải lý, cách tỉnh Khánh Hòa khoảng 154 hải lý và cách tâm bão số 10 khoảng 164 hải lý. Qua nắm thông tin, tình hình tư tưởng của các thân nhân, gia đình của 8 lao động trên tàu cá cơ bản ổn định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh-nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, cứu nạn là vấn đề cấp bách và cần khẩn trương triển khai bằng mọi cách. Trong đó, cần xác định rõ đây là sự cố ngoài ý muốn và đặt ra các tình huống khác nhau để có biện pháp tìm kiếm phù hợp.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thành lập Sở Chỉ huy lâm thời theo dõi, chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ-97258-TS bị nạn và duy trì chế độ trực thường xuyên 24/7.

Đồng thời, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn và thường xuyên báo cáo kịp thời thông tin cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch tìm kiếm; đề nghị Bộ Quốc phòng và các lực lượng hải quân, không quân của Bộ Quốc phòng hỗ trợ phương tiện để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đạt kết quả.

Cùng với đó, mở rộng khu vực tìm kiếm, thường xuyên phát tín hiệu để các tàu cá hoạt động gần khu vực mà tàu cá BĐ-97258-TS mất liên lạc biết và tham gia hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát, kịp thời hỗ trợ cho ngư dân và các tàu cá bị thiệt hại.