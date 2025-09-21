Quyết tâm cao, nỗ lực lớn là nền tảng đưa địa phương phát triển

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm được quy hoạch xây dựng một số dự án của xã An Lão. Ảnh: Đức Thụy

Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua hơn 2 tháng đầu đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới, 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn đã nỗ lực triển khai toàn diện các nhiệm vụ, bước đầu đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Hạ tầng giao thông và công tác giảm nghèo còn gặp khó

Theo Bí thư Đảng ủy xã An Vinh Đinh Thị Diệu, sau sáp nhập đến nay hoạt động của xã đã đi vào nền nếp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đáng chú ý, Đảng ủy xã đề ra 30 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, kết quả sơ bộ đến nay chỉ có 5 chỉ tiêu chưa đạt. Nguyên nhân là các chỉ tiêu này được đánh giá là “quá khó” so với thực tế của địa phương.

“Đơn cử trong lĩnh vực thu hút đầu tư, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu hút 1 dự án mới. UBND xã đã xây dựng các ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, video clip) nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới. Tuy nhiên, do tiềm năng đầu tư tại xã còn hạn chế, doanh nghiệp chưa quan tâm, đến nay chưa có nhà đầu tư nào đề xuất dự án”, bà Diệu nói.

Bí thư Đảng ủy xã An Vinh Đinh Thị Diệu nêu những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, kết quả nổi bật của xã An Hòa là địa phương đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cải cách hành chính ngày càng hiệu quả. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã hoạt động tốt, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã An Hòa Huỳnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND xã An Hòa Huỳnh Tân cho biết thêm: “Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tổng số hồ sơ phát sinh từ ngày 1/7 - 16/9 là 1.446 hồ sơ. Kết quả thực hiện Bộ chỉ số trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của xã đến ngày 16-9 đạt 91,63 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng vị thứ 9/135 xã, phường toàn tỉnh”.

Bên cạnh những kết quả tương đối khả quan, điểm chung của 4 xã là tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao. Trong đó, xã An Hòa là 524 hộ, chiếm 12,2%; An Lão là 241 hộ, chiếm 7,4%; An Vinh là 222 hộ, chiếm 12,44% và An Toàn là 203 hộ chiếm 41,8%.

Bên cạnh đó, dù những năm qua đã quan tâm đầu tư nhiều dự án nhưng nhìn chung cơ sở hạ tầng ở các địa phương này còn chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND xã An Toàn Đinh Văn Nghin kiến nghị: “Tuyến đường ĐH03 (từ xã An Hòa đi xã An Toàn) từ Km 14+00 đến Km31+500 xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn trong việc đi lại. Ngoài ra, có 31 cán bộ, công chức ở xa đến công tác tại xã An Toàn mới chưa có chỗ ở, hiện cán bộ tự bố trí ăn ở, nghỉ tại phòng làm việc nên gặp rất nhiều khó khăn”.

Chủ tịch UBND xã An Toàn Đinh Văn Nghin đề nghị nâng cấp tuyến đường từ xã An Hòa đi xã An Toàn. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, các địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 629; xây dựng Khu tái định cư thôn 5, xã An Vinh, vì khu dân cư này có nguy cơ sạt lở rất cao; Trung ương, tỉnh sớm có chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã An Vinh với xã An Lão…

Chủ động, tích cực phục vụ người dân và kiến tạo phát triển

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 4 địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của bộ máy chính quyền 2 cấp sau sáp nhập cũng như các kết luận của lãnh đạo tỉnh trong các cuộc làm việc trước đây.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng chia sẻ rằng cuộc làm việc với 4 địa phương thuộc huyện miền núi An Lão (cũ) là minh chứng cho việc tỉnh rất quan tâm đến khu vực này; với mong muốn duy nhất là tìm ra giải pháp đưa các địa phương ở vùng sâu, vùng xa phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Đi vào trọng tâm, trên cơ sở kết quả vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền 4 địa phương phải thực hiện tốt tinh thần làm việc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

"Dù không còn cấp huyện, sáp nhập lại thành xã mới nhưng An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn phải là một khối thống nhất, lấy đoàn kết là phương châm, lấy An Lão là trung tâm chính trị, An Hòa là trung tâm kinh tế để hỗ trợ hai xã còn lại" - Chủ tịch UBND tỉnh PHẠM ANH TUẤN.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng điểm nhấn nổi bật nhất của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự phân định rõ ràng thẩm quyền, nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã. Chính sự phân cấp, phân quyền này là nền tảng để phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng địa phương.

“Lãnh đạo chủ chốt các xã phải nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, nhất là công tác phân cấp, phân quyền trong triển khai công việc. Đồng thời, các xã phải nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch từng địa phương gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, bản quy hoạch này phải phát huy trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Lãnh đạo xã phải nắm rõ và đọc vanh vách được bản quy hoạch này”, đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Tham gia đóng góp ý kiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Đăng Tuấn đề nghị 4 xã nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch của địa phương. Ảnh: Đức Thụy

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng đề nghị 4 địa phương phải xây dựng được bộ máy gần dân sát dân, chính quyền kiến tạo, chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công đến cuối ngày phải tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, không để việc tồn đọng, cấm nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải qua) khảo sát tại trung tâm hành chính xã An Toàn. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, 4 địa phương cũng cần lưu ý đến việc rà soát bố trí lại cán bộ ở địa bàn mình, cả trong cấp ủy đảng, chính quyền theo phương châm đủ đảm bảo tối thiểu nhưng không cào bằng. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và đảm bảo vấn đề môi trường. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, nhất là chủ động phòng tránh sạt lở đất. Tổng rà soát, sắp xếp các trụ sở hiệu quả. Chủ động giải ngân các nguồn vốn đạt 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát quy hoạch chung xây dựng xã An Vinh. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, 4 địa phương phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác giảm nghèo. Đây là “mệnh lệnh” từ trung ương đến địa phương phải thực hiện bằng được.

“Nhanh chóng phân loại, tách các hộ nghèo ra từng đối tượng theo các nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ. Tạo sinh kế cho người dân bằng các dự án cộng đồng và gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mục tiêu là phải giải ngân được tất cả các nguồn vốn”, đồng chí Phạm Anh Tuấn gợi ý.