Quy Nhơn Đông phấn đấu vào tốp các xã, phường có nền kinh tế phát triển năng động của cả nước

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông vào chiều 13-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đặt ra định hướng phấn đấu vào tốp các xã, phường có nền kinh tế phát triển năng động của cả nước.

chu-tich-lam-viec-quy-nhon-dong.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Đông, sau hơn 2 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của phường đã hoạt động ổn định, hiệu quả, kịp thời giải quyết các "điểm nghẽn", thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm tiếp nhận 2.723 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 98,53%.

2.jpg
Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông báo cáo tình hình sau hơn 2 tháng vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp tại địa phương. Ảnh: N.H

Trong phát triển kinh tế-xã hội, phường Quy Nhơn Đông xác định có 28 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Phường đã nỗ lực hoàn thành đúng hạn và trước hạn 10 nhiệm vụ, đang tập trung triển khai 18 nhiệm vụ.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, phường phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm 13,1%; đạt kim ngạch xuất khẩu cả năm hơn 309 triệu USD; thu ngân sách hơn 68 tỷ đồng; không còn hộ nghèo đa chiều...

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra, phường Quy Nhơn Đông phát huy tinh thần “thần tốc”, “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền); lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ; làm việc theo tinh thần “hết việc, không hết giờ”.

Cùng với đó, quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị nỗ lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội; kịp thời nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả…

3.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo đồ án quy hoạch phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, phường Quy Nhơn Đông đề xuất, kiến nghị tỉnh xem xét giao địa phương có thẩm quyền quyết định chủ trương, quyết định đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp từ TP. Quy Nhơn (cũ) nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân và triển khai.

Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm và chức năng quản lý nhà nước giữa UBND phường và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch... Bố trí kinh phí để đầu tư mạng lưới thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị phường Quy Nhơn Đông sớm hoàn thành đồ án quy hoạch phường sau sáp nhập đơn vị hành chính; từ đó, xây dựng các kế hoạch, đề án xây dựng phường trở thành trung tâm chính trị, thương mại và dịch vụ phía Đông của tỉnh.

Trong 5 năm tới, phường Quy Nhơn Đông phải có bước phát triển vượt bậc, lọt vào tốp các xã, phường có nền kinh tế phát triển năng động của cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phường Quy Nhơn Đông cần đặc biệt chú trọng khai thác lợi thế của địa phương nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội- một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại dịch vụ, phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống chính trị phải năng động, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chuyển mạnh từ nền hành chính “quản lý, kiểm soát” sang nền hành chính “phục vụ và đổi mới sáng tạo”, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là khách hàng, từ đó đổi mới toàn diện phương thức phục vụ.

Cần quán triệt tinh thần làm việc “thần tốc”, “không chấp nhận lý do, chỉ chấp nhận kết quả”; phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tuyệt đối không chấp nhận sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tập trung xây dựng khối đoàn kết và thống nhất trong toàn Đảng bộ; bố trí đúng người, đúng việc; đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

Người dân làng chài lan tỏa lối sống xanh

Người dân phường Quy Nhơn Đông lan tỏa lối sống xanh

(GLO)- Với việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh khu dân cư, người dân làng chài xã Nhơn Lý, Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông) đã tạo nên diện mạo xanh - sạch - đẹp, thân thiện với du khách.

Ban Chỉ đạo Diễn tập SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai.

Ban Chỉ đạo SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm (SAREX) 2025 đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh cuộc họp.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và đất chuyển đổi trồng cao su kém hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Ngày 10-9, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn xã Ia Mơ, Ia Púch.

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Thời sự trong nước

(GLO)- Ngày 8-9, nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Thời sự trong nước

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Thời sự

(GLO)- Trưa 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày mai (5-9). Ảnh: Trần Dung

Tường thuật trực tiếp: Học sinh Gia Lai rộn ràng, nô nức khai giảng năm học mới

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

null