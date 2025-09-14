Quy Nhơn Đông phấn đấu vào tốp các xã, phường có nền kinh tế phát triển năng động của cả nước

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông vào chiều 13-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đặt ra định hướng phấn đấu vào tốp các xã, phường có nền kinh tế phát triển năng động của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Đông, sau hơn 2 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của phường đã hoạt động ổn định, hiệu quả, kịp thời giải quyết các "điểm nghẽn", thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm tiếp nhận 2.723 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 98,53%.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông báo cáo tình hình sau hơn 2 tháng vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp tại địa phương. Ảnh: N.H

Trong phát triển kinh tế-xã hội, phường Quy Nhơn Đông xác định có 28 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Phường đã nỗ lực hoàn thành đúng hạn và trước hạn 10 nhiệm vụ, đang tập trung triển khai 18 nhiệm vụ.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, phường phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm 13,1%; đạt kim ngạch xuất khẩu cả năm hơn 309 triệu USD; thu ngân sách hơn 68 tỷ đồng; không còn hộ nghèo đa chiều...

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra, phường Quy Nhơn Đông phát huy tinh thần “thần tốc”, “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền); lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ; làm việc theo tinh thần “hết việc, không hết giờ”.

Cùng với đó, quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị nỗ lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội; kịp thời nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả…

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo đồ án quy hoạch phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, phường Quy Nhơn Đông đề xuất, kiến nghị tỉnh xem xét giao địa phương có thẩm quyền quyết định chủ trương, quyết định đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp từ TP. Quy Nhơn (cũ) nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân và triển khai.

Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm và chức năng quản lý nhà nước giữa UBND phường và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch... Bố trí kinh phí để đầu tư mạng lưới thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị phường Quy Nhơn Đông sớm hoàn thành đồ án quy hoạch phường sau sáp nhập đơn vị hành chính; từ đó, xây dựng các kế hoạch, đề án xây dựng phường trở thành trung tâm chính trị, thương mại và dịch vụ phía Đông của tỉnh.

Trong 5 năm tới, phường Quy Nhơn Đông phải có bước phát triển vượt bậc, lọt vào tốp các xã, phường có nền kinh tế phát triển năng động của cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phường Quy Nhơn Đông cần đặc biệt chú trọng khai thác lợi thế của địa phương nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội- một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại dịch vụ, phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống chính trị phải năng động, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chuyển mạnh từ nền hành chính “quản lý, kiểm soát” sang nền hành chính “phục vụ và đổi mới sáng tạo”, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là khách hàng, từ đó đổi mới toàn diện phương thức phục vụ.

Cần quán triệt tinh thần làm việc “thần tốc”, “không chấp nhận lý do, chỉ chấp nhận kết quả”; phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tuyệt đối không chấp nhận sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tập trung xây dựng khối đoàn kết và thống nhất trong toàn Đảng bộ; bố trí đúng người, đúng việc; đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả…