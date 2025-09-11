Xây dựng kênh thoát nước tại phường Quy Nhơn Đông để giải quyết tình trạng ngập úng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án xây dựng tuyến kênh thoát nước tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông theo phương án do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài trong khu vực.

Theo đó, tuyến kênh thoát nước này dài khoảng 150 m, nằm trong phạm vi dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (ký hiệu CG-01). Tuyến kênh sử dụng hai cống bê tông ly tâm D1500 mm, điểm đầu tại hạ lưu cầu bản 5 khoang, điểm cuối nối với tuyến kè phía Bắc của dự án, gần thượng lưu cầu Điện Biên Phủ mới.

Ngoài việc xây dựng tuyến kênh mới, nhà thầu còn hạ thấp tuyến đường công vụ phía Nam quốc lộ 19 mới, đoạn từ cầu Hà Thanh 6 đến đường Điện Biên Phủ, với mức hạ khoảng 70 cm so với cao trình hiện tại, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực.

Người dân cho rằng việc Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ về hạ lưu cầu bản (5 khoang) tại tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước ngập úng kéo dài. Ảnh: T.L

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, thẩm định thiết kế kỹ thuật để đảm bảo phương án thi công đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ lâu dài và hiệu quả.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phú Gia Riverside với vai trò là chủ đầu tư dự án sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến kênh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30-9 năm nay. Mục tiêu là đảm bảo công trình vận hành hiệu quả ngay trong mùa mưa lũ sắp tới, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân.

Trước đó, người dân tại khu vực 3 và khu vực 5, phường Nhơn Bình (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông) nhiều lần phản ánh về tình trạng ngập úng kéo dài tại các cánh đồng lúa dù đang giữa mùa hè. Nước không thể thoát kịp khiến việc canh tác lúa gặp khó khăn, thậm chí có diện tích phải ngưng sản xuất.

Ruộng lúa của người dân khu vực 5, phường Quy Nhơn Đông bị ngập nước kéo dài giữa mùa hè (ảnh chụp vào tháng 7-2025). Ảnh: T.L

Người dân cho rằng Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất trong quá trình thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ tại hạ lưu cầu bản 5 khoang trên tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước không thể thoát về hạ lưu.