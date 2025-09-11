Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Xây dựng kênh thoát nước tại phường Quy Nhơn Đông để giải quyết tình trạng ngập úng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án xây dựng tuyến kênh thoát nước tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông theo phương án do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài trong khu vực.

Theo đó, tuyến kênh thoát nước này dài khoảng 150 m, nằm trong phạm vi dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (ký hiệu CG-01). Tuyến kênh sử dụng hai cống bê tông ly tâm D1500 mm, điểm đầu tại hạ lưu cầu bản 5 khoang, điểm cuối nối với tuyến kè phía Bắc của dự án, gần thượng lưu cầu Điện Biên Phủ mới.

Ngoài việc xây dựng tuyến kênh mới, nhà thầu còn hạ thấp tuyến đường công vụ phía Nam quốc lộ 19 mới, đoạn từ cầu Hà Thanh 6 đến đường Điện Biên Phủ, với mức hạ khoảng 70 cm so với cao trình hiện tại, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực.

Người dân cho rằng việc Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ về hạ lưu cầu bản (5 khoang) tại tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước ngập úng kéo dài. Ảnh: T.L

Người dân cho rằng việc Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ về hạ lưu cầu bản (5 khoang) tại tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước ngập úng kéo dài. Ảnh: T.L

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, thẩm định thiết kế kỹ thuật để đảm bảo phương án thi công đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ lâu dài và hiệu quả.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phú Gia Riverside với vai trò là chủ đầu tư dự án sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến kênh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30-9 năm nay. Mục tiêu là đảm bảo công trình vận hành hiệu quả ngay trong mùa mưa lũ sắp tới, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân.

Trước đó, người dân tại khu vực 3 và khu vực 5, phường Nhơn Bình (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông) nhiều lần phản ánh về tình trạng ngập úng kéo dài tại các cánh đồng lúa dù đang giữa mùa hè. Nước không thể thoát kịp khiến việc canh tác lúa gặp khó khăn, thậm chí có diện tích phải ngưng sản xuất.

eb76cdba575bdc05854a.jpg
Ruộng lúa của người dân khu vực 5, phường Quy Nhơn Đông bị ngập nước kéo dài giữa mùa hè (ảnh chụp vào tháng 7-2025). Ảnh: T.L

Người dân cho rằng Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất trong quá trình thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ tại hạ lưu cầu bản 5 khoang trên tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước không thể thoát về hạ lưu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bỏ hoang ruộng vì dự án gây tác động xấu

Bỏ hoang ruộng vì dự án gây tác động xấu

Hai năm gần đây, việc thi công dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố 6, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) và một số công trình khác tại đây đã gây ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa nắng, dẫn đến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân không thể canh tác được.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Chuyển động trẻ

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

null