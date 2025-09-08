Danh mục
Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Phát huy tinh thần “thần tốc” trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 8-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 135 xã, phường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9-2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

6.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: N.H

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trên hầu hết các lĩnh vực. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 9,02%; trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,82%; ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,7%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 13,55%; ngành cung cấp nước quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,37%...

1.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác phòng-chống dịch bệnh và phát triển đàn vật nuôi. Ảnh: N.H

8 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 132.308 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,18 tỷ USD, bằng 75,8% kế hoạch năm. Ngành Du lịch đón 9,8 triệu lượt du khách, tăng 16%, doanh thu đạt hơn 22.157 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 18.395 tỷ đồng, tương đương 76,4% dự toán thu cả năm.

4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Trên lĩnh vực đầu tư, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.443 tỷ đồng, bằng 60,38% kế hoạch. Tỉnh thu hút mới 135 dự án với tổng vốn đăng ký trên 74.330 tỷ đồng; có 2.161 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 64,2%. Tỉnh tổ chức thành công hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy tinh thần “thần tốc” trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội; quyết liệt đổi mới căn bản cách thức chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, nhiệm vụ chuyên môn. Trong công tác chỉ đạo, điều hành cần đảm bảo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, phát huy tối đa các nguồn lực, tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Đi vào cụ thể, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tập trung chú trọng các chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất - nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công...

Tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, tăng thu ngân sách. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cải cách công vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số.

Tập trung công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

null