Ba khâu đột phá đưa phường Bình Ðịnh vượt lên

(GLO)- Ngày 13-8, Ðảng bộ phường Bình Ðịnh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ðây là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng tốc, vượt lên và phát triển bền vững.

Đồng chí Đào Xuân Huy

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Xuân Huy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Định về những kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua, định hướng và giải pháp trọng tâm trong 5 năm tới để đưa phường Bình Định bứt phá.

Đạt và vượt toàn bộ 21/21 chỉ tiêu nhiệm kỳ

▪ Thưa đồng chí, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, đâu là những dấu ấn nổi bật của phường Bình Định?

- Phường Bình Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: Phường Bình Định (cũ), xã Nhơn Khánh, xã Nhơn Phúc, với diện tích tự nhiên 25,16 km2, dân số hơn 42.700 người. Đảng bộ phường có 49 chi, đảng bộ trực thuộc, với hơn 1.600 đảng viên. Đây là địa bàn vừa mang đặc điểm vùng đô thị, vừa có những vùng nông thôn phát triển khá, tạo nên bức tranh KT-XH đa dạng.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đồng lòng vượt khó, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, năng động, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Kết quả, phường đã thực hiện đạt và vượt toàn bộ 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kinh tế địa phương tăng trưởng khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 16,82% (chỉ tiêu tăng từ 12 - 16%); tăng trưởng theo giá trị sản phẩm đạt 8,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại - dịch vụ chiếm 52,46%, công nghiệp - xây dựng 39,76%, nông - lâm - thủy sản chỉ còn 7,78% (đều cao hơn so với chỉ tiêu đề ra).

Đáng chú ý, thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, với sự phát triển của các trung tâm thương mại, siêu thị, đại lý phân phối lớn… Hạ tầng đô thị phục vụ dịch vụ được đầu tư mạnh, tiêu biểu như khu dân cư liên phường Đông Bắc cầu Tân An với dự án Siêu thị GO!, khu Bắc sông Tân An với dự án Khách sạn Rex… Những công trình này đã tạo động lực phát triển kinh tế mũi nhọn, thu hút khách du lịch, nâng tầm diện mạo đô thị.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến cuối nhiệm kỳ ước đạt 4.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 200 tỷ đồng; thu hút 2 dự án thương mại - dịch vụ với tổng kinh phí đầu tư 44 tỷ đồng…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Hằng năm, 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 81% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt 4,1%/năm.

Một tuyến phố chính ở phường Bình Định. Ảnh: N.H

▪ Để có được những thành tựu ấn tượng đó, bài học kinh nghiệm rút ra từ thành công nhiệm kỳ vừa qua là gì, thưa đồng chí?

- Trước hết là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm. Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đảng bộ luôn chủ động cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phường đã tập trung huy động nội lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong xây dựng và phát triển; dự báo đúng tình hình, kịp thời đề ra giải pháp khả thi, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Chúng tôi coi trọng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt an sinh xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Tạo động lực tăng trưởng từ thương mại - dịch vụ

▪ Trong nhiệm kỳ mới, đâu là những mục tiêu trọng tâm mà Đảng bộ phường hướng tới?

- 5 năm tới, phường Bình Định vừa có thời cơ từ đô thị hóa, chuyển đổi số, hội nhập kinh tế, vừa đối mặt với thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh… Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành, thích ứng linh hoạt, phát triển bền vững.

Mục tiêu tổng quát Đại hội Đảng bộ phường Bình Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển KT-XH nhanh, bền vững, ưu tiên thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống nhân dân.

Phường sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; quy hoạch và phát triển du lịch gắn với làng nghề và phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch. Trong đó, phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đô thị, ứng dụng thương mại điện tử, gắn phát triển dịch vụ với chuyển đổi số.

Trong đó, thương mại - dịch vụ sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng thương mại điện tử; quy hoạch, sắp xếp không gian dịch vụ hợp lý; hình thành các tuyến phố thương mại - dịch vụ văn minh; thu hút đầu tư các dự án dịch vụ dọc tuyến tránh sông Trường Thi - Bình Định, dọc tuyến tránh QL 1…, để hình thành các khu thương mại - dịch vụ, các điểm vui chơi, giải trí.

Cùng với đó, phường sẽ khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề và sản phẩm đặc trưng của làng nghề bún, bánh An Thái, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, phát triển các dịch vụ phục vụ du khách.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ðảng bộ phường Bình Ðịnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Ảnh: Dũng Nhân

▪ Để hiện thực hóa mục tiêu, phường sẽ triển khai những khâu đột phá, giải pháp chủ yếu nào, thưa đồng chí?

- Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường xác định 3 khâu đột phá. Đó là, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng. Huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị văn minh.

Chúng tôi tập trung vào 6 nhóm giải pháp. Đó là, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức hoạt động. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội và công tác nội chính.

▪ Xin cảm ơn đồng chí!