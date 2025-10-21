Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 19-10, tàu QNa 91892-TS của ngư dân Phạm Trinh (ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đang khai thác hải sản tại tọa độ 13º42’ Bắc - 111º16’ Đông, trên tàu có 40 thuyền viên.

Trong lúc hạ thúng xuống biển hành nghề câu mực, thuyền viên Phan Văn Tính (50 tuổi) bị tai nạn, mất máu nhiều và hôn mê bất tỉnh.

z7138028878139-aab598c8e21f6ee569beceb441e0e483.jpg
Bác sĩ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh: Bảo Long

Thuyền trưởng Phan Văn Bảo đã nhanh chóng thông báo cho gia đình và liên hệ với trực ban Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động tàu SAR 631 khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi bão số 12 (Fengshen) nên tàu SAR 631 di chuyển rất chậm.

z7138044306662-06e98b739becba58262b876c6ee50af7.jpg
Thuyền viên Phan Văn Tính được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị. Ảnh: Bảo Long

Đến 10 giờ 39 phút ngày 20-10, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNa 91892 TS, triển khai xuồng công tác cùng ê kíp y tế cấp cứu cho nạn nhân. Đến 20 giờ cùng ngày, nạn nhân được đưa về Hải đoàn 48 (phường Quy Nhơn), sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Đời sống

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

Đời sống

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Từ thiện

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

Đời sống

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

null