Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 19-10, tàu QNa 91892-TS của ngư dân Phạm Trinh (ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đang khai thác hải sản tại tọa độ 13º42’ Bắc - 111º16’ Đông, trên tàu có 40 thuyền viên.

Trong lúc hạ thúng xuống biển hành nghề câu mực, thuyền viên Phan Văn Tính (50 tuổi) bị tai nạn, mất máu nhiều và hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh: Bảo Long

Thuyền trưởng Phan Văn Bảo đã nhanh chóng thông báo cho gia đình và liên hệ với trực ban Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động tàu SAR 631 khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi bão số 12 (Fengshen) nên tàu SAR 631 di chuyển rất chậm.

Thuyền viên Phan Văn Tính được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị. Ảnh: Bảo Long

Đến 10 giờ 39 phút ngày 20-10, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNa 91892 TS, triển khai xuồng công tác cùng ê kíp y tế cấp cứu cho nạn nhân. Đến 20 giờ cùng ngày, nạn nhân được đưa về Hải đoàn 48 (phường Quy Nhơn), sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục cấp cứu, điều trị.