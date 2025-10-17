Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao 250 túi sơ cấp cứu cho ngư dân phường Hoài Nhơn Đông

NGÂN QUỲNH
(GLO)- Sáng 16-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 250 túi sơ cấp cứu cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông.

ong-ha-van-cat-chu-tich-hoi-chu-thap-do-tinh-gia-lai-trao-tui-so-cap-cuu-cho-ngu-dan.jpg
Ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao túi sơ cấp cứu cho ngư dân. Ảnh: N.Q

Mỗi túi sơ cấp cứu trị giá 350.000 đồng, với 12 vật dụng gồm các loại thuốc, băng gạc, dầu gió… Tổng trị giá quà tặng trên 87 triệu đồng.

Sau khi tặng quà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn hướng dẫn cho ngư dân các phương pháp sơ cấp cứu thường gặp như: băng bó vết thương, gãy xương, bỏng, ngạt nước… Qua đó, góp phần giảm nhẹ rủi ro trên biển, giúp ngư dân yên tâm bám biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Số túi sơ cấp cứu trên do Công ty TNHH He Chun Logistic có trụ sở tại TP. Hải Phòng tài trợ.

