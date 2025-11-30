Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Tại chương trình, 400 người dân ở xã Ngô Mây đã được các y-bác sĩ tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí với trị giá thuốc khoảng 25 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi người tham gia còn được nhận quà tặng là 200 ngàn đồng tiền mặt.
Được biết, xã Ngô Mây gánh chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 13 và đợt lũ vừa qua gây ra.
Chương trình khám bệnh nhân đạo được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ của các y-bác sĩ và nhà hảo tâm. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương, cộng đồng chăm lo sức khỏe cho đồng bào sau bão lũ.