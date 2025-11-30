Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

KIM HƯỜNG
(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

h1.jpg
Bà con vùng lũ xã Ngô Mây tham gia khám mắt tại chương trình. Ảnh: Kim Hường

Tại chương trình, 400 người dân ở xã Ngô Mây đã được các y-bác sĩ tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí với trị giá thuốc khoảng 25 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi người tham gia còn được nhận quà tặng là 200 ngàn đồng tiền mặt.

Được biết, xã Ngô Mây gánh chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 13 và đợt lũ vừa qua gây ra.

Chương trình khám bệnh nhân đạo được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ của các y-bác sĩ và nhà hảo tâm. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương, cộng đồng chăm lo sức khỏe cho đồng bào sau bão lũ.

