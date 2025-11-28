Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 1,8 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ

NHÓM PHÓNG VIÊN
(GLO)- Những ngày qua, cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Diên Hồng và các xã Bàu Cạn, Chư Sê, Ia Nan (tỉnh Gia Lai) đã ủng hộ được gần 1,8 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều nhu yếu phẩm gửi đến vùng lũ trong tỉnh nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, từ ngày 11 đến tối 27-11, cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường đã tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ với hơn 1,32 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm.

tiep-nhan-hang-hoa-cuu-tro.jpg
Cán bộ, hội viên phường Diên Hồng vận chuyển hàng hóa để gửi đến vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Bá Bính

Toàn bộ hàng hóa được phân loại và vận chuyển trên 12 chuyến xe đến các địa phương bị thiệt hại nặng nề. Riêng tiền mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã bàn giao toàn bộ về Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

nguoi-dan-ung-ho-tien.jpg
Cán bộ và nhân dân phường Diên Hồng tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ảnh: Bá Bính

Tương tự, từ ngày 24-11 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Cạn đã tiếp nhận hơn 156 triệu đồng cùng 500 kg gạo để chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kịp thời phân bổ hỗ trợ cho các địa phương chịu thiệt hại.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Cạn (bìa trái) tiếp nhận các khoản ủng hộ. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Cạn (bìa trái) tiếp nhận các khoản ủng hộ. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh ủng hộ thông qua MTTQ, một số địa phương khu vực phía Tây tỉnh cũng đã trực tiếp đến thăm và hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua.

Cụ thể, ngày 27-11, đoàn công tác của xã Chư Sê do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lý Anh Sang làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ người dân xã Đề Gi.

z7270958577462-707c35118cd11bf8f6eb9bd5483381ca.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Chư Sê tặng 150 triệu đồng ủng hộ người dân xã Đề Gi bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: Trúc Phùng

Tại trụ sở UBND xã Đề Gi, đoàn đã tặng 150 triệu đồng tiền mặt cùng 3,5 tấn gạo, 100 thùng sữa, 300 thùng mì tôm, 200 thùng nước uống, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Toàn bộ số tiền và hiện vật được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Chư Sê.

Sau buổi làm việc, đoàn đã đến thăm một số hộ dân chịu thiệt hại nặng, động viên tinh thần và lắng nghe những khó khăn về nhà ở, sinh kế sau thiên tai.

Với tinh thần "tương thân tương ái", ngày 28-11, đoàn công tác của xã biên giới Ia Nan do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Rơ Châm Khiêm làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, tặng 150 triệu đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền phường Quy Nhơn Bắc và xã Đề Gi, Tuy Phước Đông để giúp các địa phương khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Nan Rơ Châm Khiêm (thứ 5 từ phải sang) và các thành viên đoàn công tác trao 50 triệu đồng hỗ trợ phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Nan Rơ Châm Khiêm (thứ 5 từ phải sang) và các thành viên đoàn công tác trao 50 triệu đồng hỗ trợ phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Đoàn Bình

Ngoài ra, đoàn còn trao 6 phần quà cho 6 hộ nghèo bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 13 và trận lũ lụt tại 3 địa phương; mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ các địa phương vùng bão lũ được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan phát động và nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực từ cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã biên giới.

