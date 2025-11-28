Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Lan tỏa tinh thần “người đất Võ vì quê nhà”

(GLO)- Giữa lúc thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương phía Ðông tỉnh, tinh thần “nhường cơm sẻ áo” lại được cộng đồng người Bình Ðịnh xa quê thắp lên mạnh mẽ. 

Tại TP Hồ Chí Minh, các hội đồng hương đã chung tay hướng về quê nhà, tiếp thêm nguồn lực để bà con vượt qua những ngày gian khó.

Chung tay hướng về quê nhà

Ông Phạm Đình Chi, Chủ tịch Hội đồng hương khu vực An Nhơn tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Thông lệ hằng năm, Hội đều tổ chức gặp mặt tri ân các thầy cô giáo quê An Nhơn đang sinh sống và công tác tại TP Hồ Chí Minh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Tuy nhiên, bão số 13 và đợt mưa lũ sau đó gây thiệt hại quá lớn, Hội thống nhất không tổ chức gặp mặt, thay vào đó vận động bà con chung tay hỗ trợ quê nhà khắc phục hậu quả bão lũ.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Hội đã quyên góp được 380 triệu đồng. “Ngày 26-11, đoàn của Hội trực tiếp về trao tiền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 phường: An Nhơn, Bình Định, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông. Số tiền được sử dụng để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ có nhà sập, hư hỏng nặng; sửa chữa trường học và giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai”, ông Chi nói.

quy-ho-tro.jpg
Hội cựu học sinh Quang Trung-Quốc học Quy Nhơn chung tay hỗ trợ người dân quê nhà khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: ĐVCC

Cũng đồng lòng với quê nhà, Hội cựu học sinh Quang Trung-Quốc học Quy Nhơn tại TP Hồ Chí Minh nhanh chóng phát động quyên góp khi bão số 13 vừa tan. Chỉ sau thời gian ngắn, Hội đã nhận được gần 120 triệu đồng. Ngay sau đó, Hội tiếp tục vận động thêm khoảng 130 triệu đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ở vùng phía Đông tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ mới đây.

Bà Lâm Thị Kim Đào, đại diện Chi hội cựu học sinh Quang Trung-Quốc học Quy Nhơn 1, bày tỏ: “Nhìn bà con quê nhà oằn mình trong thiên tai, ai nấy đều muốn góp phần chia sẻ dù ít hay nhiều. Chúng tôi đã trao 120 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho những hộ bị sập nhà, thiệt hại nặng tại các địa bàn thuộc TP Quy Nhơn (cũ). Hiện đoàn đang tiếp tục về các vùng ngập lụt phía Đông tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ bà con”.

Chung tinh thần ấy, CLB Doanh nhân Gia Lai tại TP Hồ Chí Minh cũng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh. “Chúng tôi phát thư kêu gọi với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mong góp phần nhỏ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”, ông Tô Ngọc Ngời-Phó Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định, Chủ tịch CLB Doanh nhân Gia Lai tại TP Hồ Chí Minh, cho hay.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Trong các hoạt động hướng về vùng bão lũ, tinh thần “người đất Võ vì quê nhà” lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Bình Định xa xứ. Đồng hành trong các hoạt động, doanh nhân Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Thiệt hại của bà con quá lớn nên những người con xa quê như chúng tôi phải góp phần chung tay. Trước khi Hội phát đi lời kêu gọi, tôi đóng góp 100 triệu đồng để mở đầu phong trào.

Theo ông Hùng, Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh đã quyên góp được 700 triệu đồng và chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13. Hiện Hội tiếp tục kêu gọi các tổ chức, DN và nhà hảo tâm chung tay giúp bà con bị thiệt hại tái thiết sản xuất và ổn định sinh kế.

tu-thien.jpg
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-Chi nhánh 3 TP Hồ Chí Minh và anh Trương Vĩnh Phúc tặng 60 triệu đồng cho người dân xã Tuy Phước Bắc sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Tại huyện Tuy Phước (cũ), nhiều hội đồng hương của các xã liên tục liên lạc, hỏi thăm và trở về trao quà trực tiếp cho người dân. Theo ông Đặng Ngọc Diễn, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Tuy Phước Bắc, các thành viên của Hội đã đăng ký hỗ trợ 200 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Hội cũng trích thêm 40 triệu đồng từ quỹ để ưu tiên hỗ trợ những hộ bị thiệt hại nặng tại xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây.

“Tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách” luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Mong rằng những đóng góp này giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”-ông Diễn nói.

Từ nguồn hỗ trợ, UBND xã Tuy Phước Bắc đã phối hợp trao 15 suất quà (4 triệu đồng/suất) cho người dân. “Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, đó còn là nguồn động viên rất lớn để bà con có thêm nghị lực vượt qua thời điểm khó khăn nhất”-Phó Chủ tịch UBND xã Lê Anh Duy chia sẻ.

