Gia Lai: Chung sức đồng lòng hỗ trợ người dân vùng lũ

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 26-11, các tổ chức, lực lượng và đơn vị thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau mưa lũ.

* Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao quà cho các hộ dân ở xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Cụ thể, Hội trao 140 suất quà (trị giá 78 triệu đồng) cho các hộ dân khó khăn; thăm, trao 45 triệu đồng hỗ trợ cho 22 gia đình có nhà sập, hư hỏng nặng (12 hộ được hỗ trợ 1-2 triệu đồng mỗi hộ, 10 hộ còn lại được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ).

Tổng trị giá các suất quà hỗ trợ là 123 triệu đồng do các chi hội, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-1-3493.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tặng quà cho người dân xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC
tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-2-3247.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ chi phí cho hộ dân xã Tuy Phước Đông thiệt hại về nhà ở. Ảnh: ĐVCC

* Ngày 26-11, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) đã trao 500 suất quà (350 nghìn đồng/suất) hỗ trợ các hộ dân ở xã Tuy Phước Đông chịu thiệt hại nặng sau bão lũ.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-7-1228.jpg
Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang trao quà hỗ trợ các hộ dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, từ ngày 20-11 đến nay, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang đã triển khai hoạt động cứu trợ tại tỉnh Đắk Lắk, trao 12.000 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các hộ dân ở những xã ngập sâu, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

* Cũng trong ngày 26-11, Công an xã Tây Sơn cùng các đơn vị đồng hành đã tặng 130 suất quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho người dân xã Tuy Phước Đông chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 200 nghìn đồng tiền mặt.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-4.jpg
Công an xã Tây Sơn cùng các đơn vị đồng hành tặng quà cho người người dân xã Tuy Phước Đông chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Ảnh: ĐVCC

* Cùng ngày, tại Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn (xã Tây Sơn), Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã trao 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe bị ảnh hưởng bởi lũ.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-5-2921.jpg
Phòng CSGT (Công an tỉnh) trao quà cho các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe bị ảnh hưởng bởi lũ tại xã Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

* Tại xã Xuân An, Công an tỉnh phối hợp cùng Công an xã Xuân An và Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Hương (TP Hà Nội) trao 300 suất quà với tổng trị giá 70 triệu đồng cho người dân thiệt hại bởi lũ lụt trên địa bàn xã.

Công an tỉnh cũng hỗ trợ thêm 65 suất quà (400 nghìn đồng/suất) cho người dân thuộc hộ nghèo, có nhà sập hoàn toàn trên địa bàn.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-6-6393.jpg
Thay mặt Công an tỉnh, đại diện Công an xã Xuân An tặng quà cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: ĐVCC

* Nhóm thiện nguyện Kim Vân (phường Quy Nhơn) trao gần 1.500 suất quà cho người dân phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc với tổng trị giá khoảng 750 triệu đồng.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-8.jpg
Nhóm thiện nguyện Kim Vân tập hợp quà, sẵn sàng gửi tặng người dân ở các vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Những hoạt động trên thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và lực lượng chức năng; kịp thời đồng hành cùng người dân vùng lũ, giúp họ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

