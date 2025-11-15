Trao 298 suất quà hỗ trợ người dân khu vực Hoài Nhơn bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 14-11, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, CA tỉnh) phối hợp với một số doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai tổ chức trao 298 suất quà (tổng trị giá 149 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 tại khu vực Hoài Nhơn.

Các suất quà được phân bổ tại 4 phường: Hoài Nhơn Bắc (99 suất), Bồng Sơn (98 suất), Hoài Nhơn Đông (45 suất) và Hoài Nhơn (56 suất). Mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, được trao tận tay các hộ dân chịu ảnh hưởng bão số 13.

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con. Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại ban đầu, sớm ổn định sinh hoạt sau bão.

Trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13 tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Nhiều hộ dân bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT và các doanh nghiệp đồng hành.