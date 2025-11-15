Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao 298 suất quà hỗ trợ người dân khu vực Hoài Nhơn bị thiệt hại do bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-11, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, CA tỉnh) phối hợp với một số doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai tổ chức trao 298 suất quà (tổng trị giá 149 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 tại khu vực Hoài Nhơn.

Các suất quà được phân bổ tại 4 phường: Hoài Nhơn Bắc (99 suất), Bồng Sơn (98 suất), Hoài Nhơn Đông (45 suất) và Hoài Nhơn (56 suất). Mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, được trao tận tay các hộ dân chịu ảnh hưởng bão số 13.

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con. Đại diện ban tổ chức cho biết hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại ban đầu, sớm ổn định sinh hoạt sau bão.

trao-qua-cho-nguoi-dan-vung-lu.jpg
Trao quà cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13 tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Nhiều hộ dân bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT và các doanh nghiệp đồng hành.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

Đời sống

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

Đời sống

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Người dân thực hiện thủ tục đổi GPLX tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Người dân có thể đổi bằng lái tại Công an 135 xã, phường toàn tỉnh

Xã hội

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo về các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại GPLX ngay tại Công an xã, phường gần nhất hoặc tự thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Lực lượng Công an tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

Đời sống

(GLO)- Sáng 9-11, Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn xã Tuy Phước. 

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

Xã hội

(GLO)- Chiều 8-11, tại phường An Phú, 2 chuyến xe 0 đồng chở khoảng 35 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do Team 81 Gia Lai vận động bà con trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đóng góp đã xuất phát hướng về bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 tại phía Đông tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng.

Đoàn Công ty Điện lực Đà Nẵng với lực lượng 91 kỹ sư công nhân đến phường Quy Nhơn hỗ trợ từ ngày 7-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố mất điện.

Sau bão, vật liệu xây dựng, máy phát điện, đá lạnh “cháy hàng”

Xã hội

(GLO)-Bão số 13 (Kalmaegi) vừa đi qua để lại nhiều thiệt hại về nhà cửa và đời sống người dân tại các địa phương của tỉnh. Nhu cầu sửa chữa, khắc phục hậu quả sau bão tăng mạnh kéo theo thị trường vật liệu xây dựng, máy phát điện, đá lạnh trở nên khan hiếm, thậm chí “cháy hàng” tại nhiều nơi.

null